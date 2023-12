Škoda Auto Slovensko uspela s projektom Najkrajšie zvuky Slovenska v celosvetovej súťaži, bodovala s ním aj v rámci automobilky

Kampaň od Škoda Auto Slovensko získala ocenenie v prestížnej celosvetovej PR súťaži ICCO Global Awards 2023 v Londýne



Projekt Najkrajšie zvuky Slovenska uspel v kategórii Best Purpose Campaign



V súťaži boli projekty z vyše 20 krajín, hodnotila sa stratégia a výskum, inovácie, realizácia či vplyv na obchodné výsledky



Najkrajšie zvuky Slovenska zároveň uspeli aj v rámci automobilky Škoda Auto, kde vyhrali hlavnú cenu za najlepšiu aktiváciu brand stratégie spomedzi 50 zúčastnených krajín



Tiché a bezemisné objavovanie so Škoda Enyaq Coupé

Najkrajšie zvuky uspeli aj v rámci celej automobilky

12.12.2023 (SITA.sk) -Porota celosvetovej súťaže ICCO Global Awards 2023 bola zložená zo zástupcov 21 krajín a v rámci hodnotenia prihliadala na stratégiu a výskum, inovácie, realizáciu či vplyv na obchodné výsledky. Škoda Auto Slovensko zabodovala s kampaňou zameranou na natívnu podporu modelu Škoda Enyaq Coupé v kategórii Best Purpose Campaign."Projektom Najkrajšie zvuky Slovenska sme chceli pre našich fanúšikov objaviť častokrát nepoznané, úchvatné miesta našej krajiny, a to netradičným spôsobom prostredníctvom ich unikátnych zvukov. Spoznať svet a pritom ho nezničiť – to bola hlavná idea kampane, ktorá je pre nás oveľa viac než len komunikačná aktivita. Išlo o spojenie s prírodou, umením a technologickým pokrokom reprezentovaným našim elektrickým modelom Škoda Enyaq Coupé. Som hrdý, že aktiváciou našej novej brand stratégie sme dokázali pritiahnuť pozornosť mladej generácie a zároveň posilniť vnímanie značky Škoda ako inovatívnej a ekologicky zodpovednej. Víťazstvo v prestížnej súťaži na globálnej úrovni je potvrdením, že naša práca a vízia rezonujú nielen doma na Slovensku, ale dokážu sa presadiť aj v tvrdej medzinárodnej konkurencii,” uviedol Roman Rajtár, vedúci marketingu spoločnosti Škoda Auto Slovensko.V centre pozornosti projektu Najkrajšie zvuky Slovenska stojí bezemisná budúcnosť, dôraz na zodpovedný prístup, prepojenie s prírodou a objavovanie nového a nepoznaného. Originálna kampaň zároveň ukazuje cestu, ktorou sa značka Škoda vydáva do budúcnosti.Inovatívny projekt zachytáva esenciu pôsobivých miest z rôznych regiónov Slovenska netradičným spôsobom – pomocou zvukových nahrávok. Prepojenie na elektromobilitu vychádza zo samotného ekologického postoja značky k prírode a okoliu, nakoľko elektrické autá sú tiché a lokálne bezemisné. Jednoducho -"keď chceš počuť svet, musíš ostať ticho.” Hlavným protagonistom projektu sa stal muzikant a producent Jureš Líška, ktorý prebrázdil Slovensko a lovil tie najzaujímavejšie zvuky našej krajiny. Z jeho roadtripu vznikol krátky dokument s jedinečným zvukovým dizajnom. Všetky zaznamenané zvuky, vrátane playlistu na Spotify , boli uverejnené na projektovom webe , spolu s interaktívnym plánovačom cesty, ktorý povzbudzuje ľudí k ich objavovaniu – avšak so zdôraznením ohľaduplnosti k prírode. Po stopách Jureša Líšku sa vydal aj známy influencer Milan Bez Mapy, ktorý odprezentoval hlavnú myšlienku – nerušiť okolie hlukom ani emisiami – a vyzval ľudí k ohľaduplnejšiemu objavovaniu.Najkrajšie zvuky Slovenska zastrešili agentúry PR Clinic, Wiktor Leo Burnett, Socialists a PHD. Digitálnou a PR kampaňou, postavenou predovšetkým na natívnom lifestylovom obsahu, sa podarilo aktivovať množstvo ľudí, ktorí mali možnosť spoznať unikátne, častokrát málo známe miesta na Slovensku.Najkrajšie zvuky Slovenska bodovali v uplynulých dňoch aj v rámci všetkých krajín vo svete, kde má zastúpenie automobilka Škoda Auto, konkrétne v súťaži Škoda Marketing Best Practice Awards 2023. Tejto celosvetovej internej súťaže automobilky sa zúčastnili marketingové tímy z 50 krajín sveta, ktoré prihlásili 74 projektov. Tie bojovali dohromady o 6 trofejí.Slovenské zastúpenie si odnieslo 1. miesto v kategórii Best Let´s Explore Activation. Porota projekt ocenila ako najlepšiu aktiváciu brand stratégie spomedzi všetkých trhov značky na galavečeri v Budapešti, pričom Škoda Auto Slovensko v tejto kategórii vyhrala už tretíkrát po sebe.Ďalším významným úspechom slovenského zastúpenia v konkurencii celej automobilky, ktorá pôsobí na viac ako sto trhoch, je aj ocenenie projektu Hokejová Galaxia . Táto aktivita na podporu dievčenského a ženského hokeja na Slovensku sa dostala na shortlist najúspešnejších projektov v Škoda Auto.Informačný servis