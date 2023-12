Verejný ochranca práv Dobrovodský udelil siedmim osobnostiam ocenenie „Ombudsmanské ďakujem“. Za čo ho získali?

Zo Slovenska robia lepšiu krajinu

Sedem osobností získalo ocenenie

12.12.2023 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský ocenil v pondelok v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sedem osobností, ktoré sa pričinili o ochranu a rozvoj ľudských práv na Slovensku. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv im udelil ocenenie „Ombudsmanské ďakujem“.Ako Dobrovodský uviedol, váži si ich entuziazmus, energiu, odvahu a ich prácu, ktorá robí zo Slovenskej republiky lepšiu, tolerantnejšiu a spravodlivejšiu krajinu.„Doba, v ktorej žijeme, priniesla do našej spoločnosti veľa neistoty, ohrozenia základných sociálnych istôt vrátane zníženia životnej úrovne značnej časti obyvateľstva. S tým súvisí aj moje vnímanie zvyšujúcej sa miery netolerancie, xenofóbie či chýbajúcej empatie. O to viac je dôležité vyzdvihnúť medzi nami životné príbehy tých, ktorí robia pre rozvoj a ochranu ľudských práv na Slovensku maximum,“ povedal ombudsman.Verejný ochranca práv udelil ocenenieza osobné nasadenie v oblasti ochrany ľudských práv na Slovensku. Ich činy počas druhej svetovej vojny prispeli k tomu, aby ľudia na Slovensku mohli žiť v slobodnom a demokratickom štáte, v ktorom má každý garantované ľudské práva a slobody.dostala cenu za realizáciu rôznorodých aktivít vedúcich k zvyšovaniu úrovne života LGBTI+ ľudí, odstraňovaniu diskriminácie, zvyšovaniu ochrany a podpore práv menšín na Slovensku.udelil ocenenie za dlhoročnú nezištnú angažovanosť v oblastí podpory ľudí bez domova a za ochranu slabších.získala ocenenie za inovatívne a zlepšujúce prístupy v oblasti paliatívnej medicíny na Slovensku a za ochranu zdravia a dôstojnosti života nevyliečiteľne chorých.„Ľudské práva patria k elementárnym právam, bez ktorých nemožno v štáte spoločne dobre žiť. Ľudské práva nastavujú štátu hranicu privátnej sféry obyvateľov, ktorú štát nesmie prekročiť, no na druhej strane povolávajú štát zakročiť vtedy, keď si obyvateľ nevie pomôcť sám,“ dodal Dobrovodský.