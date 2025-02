Škoda Elroq prichádza do showroomov autorizovaných dílerov Škoda Auto Slovensko

Nová Škoda Elroq prichádza do siete autorizovaných predajcov značky Škoda



S novinkou sa budú môcť zákazníci naživo zoznámiť už v druhej polovici februára



Súkromní zákazníci môžu využiť cenové zvýhodnenie až 2 300 eur a k tomu kompletné zimné kolesá v cene vozidla



Pre firemných zákazníkov si značka pripravila špeciálne uvádzacie ceny - Elroq 50 vo výbave Essence môžete mať už od 24 876 eur bez DPH



Dostupný elektromobil vďaka výhodnému financovaniu

27.2.2025 (SITA.sk) -"Škoda Elroq je prvý čisto elektrický model v segmente kompaktných SUV značky Škoda, ktorý si teraz zákazníci budú môcť pozrieť naživo v showroomoch. Novinka vynikne najväčším interiérom vo svojej triede a ponúkne široký výber batérií, výkonov, dojazd viac ako 580 km, či rozsiahlu štandardnú výbavu s najmodernejšími asistenčnými systémami. To všetko pritom už od 33 810 eur s DPH, vďaka čomu sa toto kompaktné SUV stáva najdostupnejším elektromobilom vo svojom segmente pre zákazníkov," uviedol Jan Procházka, vedúci predaja spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Elroq, ktorý predstavuje elektrickú alternatívu modelu Karoq, bude na showroomoch autorizovaných partnerov značky Škoda na Slovensku pribúdať postupne od druhej polovice februára, kde si ho môžu pozrieť záujemcovia naživo. Novinka, rovnako ako príbuzné väčšie modely rodiny Enyaq, je postavená na koncernovej platforme MEB, a využíva tak osvedčené technológie. K dispozícii sú tri kapacity batérie (55, 63 a 82 kWh) a celkovo štyri modelové verzie: Elroq 50 s najmenšou batériou a elektromotorom s výkonom 125 kW, Elroq 60 so strednou kapacitou a výkonom 150 kW a dve verzie s najväčšou batériou. Model Elroq 85 bude mať rovnako ako varianty s menšou batériou pohon zadných kolies a výkon 210 kW, pričom v priebehu roka 2025 príde variant Elroq 85x s pohonom všetkých kolies.Elroq ponúka špičkovú palubnú elektroniku, ktorej dominuje prehľadný 13-palcový displej infotainmentu. Samozrejmosťou je bohatá ponuka asistenčných systémov a funkcií konektivity. Medzi nimi vynikajú novinky ako napríklad hlasová asistentka Laura s prepojením na ChatGPT (dostupné v angličtine, nemčine, češtine, španielčine) alebo možnosť zaparkovať vozidlo na diaľku prostredníctvom aplikácie MyŠkoda. K dispozícii je aj možnosť ovládania nabíjania vozidla na diaľku.Nový Elroq sa stáva dostupným aj vďaka programom financovania pre firemnú klientelu i súkromné osoby. Medzi hlavné benefity patrí flexibilné nastavenie dĺžky úveru, zahrnutie poistenia do mesačných splátok, jednoduché vybavenie priamo u autorizovaného predajcu a možnosť predčasného splatenia bez sankcií. Okrem toho zákazníci môžu využiť garanciu výšky splátok a poistenie finančnej straty, vďaka ktorému dostanú v prípade krádeže alebo totálnej škody späť celú hodnotu vozidla. Firemní zákazníci môžu navyše využiť špeciálnu uvádzaciu ponuku s cenami už od 24 876 eur bez DPH za Elroq 50 vo výbave Essence.Pre súkromné osoby je k dispozícii niekoľko programov financovania. Škoda NaRovinu ponúka prehľadné financovanie s nízkym úrokom a bez spracovateľského poplatku. Škoda NaMieru umožňuje individuálne nastaviť akontáciu, dobu splácania a výšku poslednej splátky. Alternatívou je Škoda BezStarostí, ktorá predstavuje operatívny leasing pre súkromné osoby a malých podnikateľov a funguje na princípe pevnej mesačnej splátky zahŕňajúcej poistenie, servis, sezónne pneumatiky a ich uskladnenie.Fleetoví zákazníci môžu využiť výhodný fleetový program, ktorý poskytuje cenové zvýhodnenie a individuálne podmienky už pri odbere dvoch vozidiel ročne. Aj menšie firmy môžu získať benefity bežne dostupné len veľkým spoločnostiam, ako napríklad zvýhodnené ceny a širokú ponuku skladových vozidiel. Pre veľkoodberateľov sú k dispozícii individuálne podmienky, ktoré garantujú špeciálne podmienky a individuálne financovanie už pri kúpe troch vozidiel za obdobie dvanásť mesiacov.Pre podrobnejšie informácie a konkrétne ponuky je ideálne kontaktovať autorizovaného predajcu Škoda alebo navštíviť oficiálnu webovú stránku Škoda Auto Slovensko. V sieti autorizovaných predajcov značky Škoda si zároveň môžete vozidlo Škoda Elroq prezrieť naživo a oboznámiť sa tak s jeho výhodami.Informačný servis