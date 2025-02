ZMOS vyzýva vládu na urýchlené dofinancovanie samospráv, najmä južné regióny sú na pokraji kolapsu

Stabilné financovanie

27.2.2025 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva na urýchlené dofinancovanie samospráv zo strany štátu. Upozorňuje na to, že ich finančná situácia sa neustále zhoršuje.Na stredajšom online rokovaní Rady ZMOS, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 110 členov, zaznela aj požiadavka vyvíjať väčší tlak na vládu, aby nezostala len pri počúvaní o zlej finančnej kondícii samospráv, ale predstavila reálne a vykonateľné opatrenia na urýchlené dofinancovanie miest a obcí, ktoré sú na pokraji finančného kolapsu.Samosprávy sa uzniesli na tom, že opätovne vyzvú ministra financií, aby si v čo najkratšom čase sadol za rokovací stôl so zástupcami miest a obcí. Predložiť má konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu samosprávam nielen zvládnuť súčasnú finančnú krízu, ale aj vytvoriť dlhodobé systémové riešenia, ktoré v nasledujúcich rokoch zabezpečia vyššie príjmy pre samosprávy – stabilné financovanie samosprávy.Nutnosť rýchlejšieho a dôraznejšieho tlaku na vládu vyplynula aj z pondelkového stretnutia predsedu ZMOS Jozefa Božika so starostami a primátormi regionálnych združení Horného Gemera a Horného Považia v rámci Dňa ZMOS v Košickom kraji a z utorkového mimoriadneho zasadnutia Komory obcí vo Zvolene.Na týchto osobných stretnutiach zástupcovia samospráv južných regiónov Slovenska rázne požadovali neodkladné hľadanie zdrojov zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie obcí a miest. Najohrozenejšie sú práve južné regióny Slovenska, ktoré dlhodobo trpia vysokou nezamestnanosťou a nedostatkom finančných prostriedkov a primátori a starostovia varujú, že finančný kolaps je otázkou najbližších mesiacov.„ZMOS si plne uvedomuje potrebu konsolidácie verejných financií, avšak upozorňuje, že podiel 55,1 percenta výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý mal byť garantovaný pre miestne územné samosprávy, nebude dodržaný. Z dostupných prognóz, z novembra 2024 a februára 2025, vyplýva, že vládna konsolidácia bude na úkor miest a obcí väčšia, ako bolo dohodnuté. Pôvodne deklarované jedno percento podielovej dane nebude dodržané, čo môže mať dramatické dopady na rozpočty miest a obcí,“ upozornil predseda ZMOS Jozef Božik, ktorý zároveň zvolal na 6. marca do Bratislavy mimoriadne zasadnutie Predsedníctva ZMOS, kde sa bude rokovať o ráznych a dôraznejších opatreniach, ktorými sa ZMOS bude snažiť minimálne dosiahnuť vrátenie podielovej dane, ktorá presahuje jedno percento konsolidačného balíka.„Ak sa situácia nezmení, mestá a obce nebudú schopné napríklad vyplatiť dohodnuté jednorazové odmeny pre zamestnancov v prvej polovici roka ani pokryť nárast miezd v oblasti školstva. Pokiaľ súčasná vláda dokáže nájsť zdroje na zvýšenie platov nespokojných zdravotníkov či vypočuť tlak odborového zväzu školstva na zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, je na mieste, aby rovnako vypočula aj samosprávy,“ skonštatoval Božik. Dodal, že mestá a obce už roky znášajú dôsledky nespravodlivých rozhodnutí predchádzajúcich vládnych garnitúr, ktoré znižovali objem financií určených na výkon samosprávnych kompetencií.