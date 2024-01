Škoda na Slovensku rástla v roku 2023 dvakrát rýchlejšie ako celý trh s novými autami. S podielom 19,8 % je jasným lídrom na trhu a jednotkou medzi firemnými aj súkromnými zákazníkmi

Značka Škoda jednoznačne dominovala slovenskému trhu s novými autami, v roku 2023 dosiahla podiel 19,8 %



25.1.2024 (SITA.sk) -"Teší nás, že sa nám darí naďalej rásť a dokonca dvojnásobne predbehnúť rast samotného trhu s novými automobilmi na Slovensku. Dokazuje to obľúbenosť značky Škoda ako u firemných zákazníkov, tak i u súkromných osôb. To je signál, že situácia z predchádzajúceho náročného obdobia sa postupne stabilizuje, či už z pohľadu dodávateľských reťazcov, ako i dodacích lehôt. Viaceré nové modely, ktoré sa práve dostávajú na trh nám dávajú vietor do plachiet, aby sme mohli pokračovať v úspešnom kurze aj v roku 2024," uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Jasné prvenstvo značky Škoda v roku 2023 potvrdzujú celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model Octavia s počtom 4 481 dodaných kusov. Škoda Octavia je zároveň najpredávanejším autom na Slovensku za rok 2023. Darilo sa aj modelu Fabia, ktorý si s počtom 2 595 zaregistrovaných kusov vyslúžil druhú priečku. Prvú päťku najobľúbenejších modelov Škoda uzatvárajú Scala (2 832 ks) a SUV modely Kamiq (2 495 ks) a Karoq (2 192 ks). Tieto modely pritom patria k dlhodobo obľúbeným vozidlám medzi slovenskými zákazníkmi. Rástol aj dopyt po lokálne bezemisných modeloch z rodiny Enyaq. V roku 2023 doručila Škoda Auto Slovensko zákazníkom celkovo 382 elektromobilov tohto modelového radu (279 ks SUV + 103 ks Coupé).Modely Octavia, Fabia, Kamiq, Superb a Enyaq sa zároveň stali najpredávanejšími vozidlami vo svojich kategóriách za rok 2023.Značke Škoda sa okrem celkových čísel na Slovensku darilo aj v jednotlivých segmentoch. Číslo jedna sa stala pre súkromnú i firemnú klientelu. Z celkových predajov značky tvorilo až 76% predaje firemným zákazníkom (13 249 vozidiel), pričom predaj súkromným osobám predstavoval 24% (4 170 vozidiel). Práve u firemných (tzv. fleetových) zákazníkov sa najviac darilo modelom Fabia, Octavia, Kamiq, Karoq či Scala. Tieto modely si zákazníci najčastejšie volia pre nízke prevádzkové náklady a vysokú úžitkovú hodnotu v spojení s profesionálnou celoslovenskou sieťou autorizovaných partnerov Škoda. Firemným zákazníkom značka ponúka mnohé benefity, odborné poradenstvo alebo finančné zvýhodnenia už od jedného odobratého vozidla.Okrem predaja vozidiel sa značke Škoda na Slovensku darilo etablovať unikátny projekt Škoda GO, kde si používatelia môžu prenajať niektoré zo stoviek vozidiel, dostupných v sieti autorizovaných partnerov značky Škoda, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Značka registruje celkovo viac ako 8 800 stiahnutí aplikácie Škoda GO a takmer päť-a-pol tisíca registrácií užívateľov pripravených prenajať si jedno zo 410 vozidiel od 23 autorizovaných partnerov, ktorí touto službou pokrývajú všetky kraje Slovenska. To všetko v priebehu prvých štyroch mesiacov od spustenia služby Škoda GO, ktorá je tak zastúpená v každom väčšom meste na Slovensku. "Škoda GO je stelesnením našej snahy ponúknuť zákazníkom novú alternatívu prenájmu vozidiel, ktorá je udržateľná, pohodlná a dostupná pre všetkých. Využívame veľkosť našej dílerskej siete, vďaka čomu môžeme zákazníkom ponúknuť bezkonkurenčné pokrytie po celom Slovensku. O úspechu svedčí, že v roku 2023 bolo od septembra do decembra prostredníctvom aplikácie Škoda GO uskutočnených takmer 6 600 prenájmo-dní,” uviedol Jan Procházka, vedúci predaja Škoda Auto Slovensko s doplnením, že najžiadanejšími modelmi v programe boli Škoda Octavia, Fabia, Kamiq a Scala.Značka Škoda bilancovala aj svoje predaje preverených jazdených vozidiel cez program Škoda Plus. Nárast predaja jazdených vozidiel dokazuje, že Slováci majú záujem nielen o nové, ale i preverené vozidlá s garantovaným počtom kilometrov. "Program Škoda Plus sme úspešne odštartovali ešte v roku 2022 a posledných 12 mesiacov nám len potvrdilo, že ide o vyhľadávanú platformu, ktorej Slováci dôverujú. Za uplynulý rok cez náš program našlo svoje vytúžené vozidlo viac ako 2 300 spokojných zákazníkov, čo predstavuje medziročný nárast o štvrtinu," okomentoval Tibor Reisz, vedúci biznis developmentu v Škoda Auto Slovensko. Preverené jazdené vozidlá z certifikovaného programu Škoda Plus sú k dispozícii na 21 predajných miestach po celej Slovenskej republike. Pravidelne aktualizovaný zoznam ponúkaných modelov nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke programu Škoda Plus.Značka Škoda je dlhodobo synonymom skvelého pomeru ceny a výkonu, ako aj vysokej zostatkovej hodnoty. Práve preto si zákazníci najčastejšie volia práve vozidlá značky Škoda. Teraz ich je navyše možné získať s výhodným balíkom tzv. piatich rokov pohody, čo znamená, že počas prvých piatich rokov vlastnenia automobilu sa o servisné náklady zákazník nestará. Vozidlo tak zákazník získava v predĺženej až päťročnej záruke a s predplateným servisom na päť rokov zdarma, ktorý pokrýva všetky plánované servisné úkony v tomto období. "V praxi to znamená, že počas piatich rokov alebo 75 000 km sa nemusíte obávať, koľko vás bude stáť pravidelná údržba predpísaná výrobcom. Pravidelné servisné prehliadky, výmeny olejov, filtrov a ďalšieho materiálu sú totiž počas tohto obdobia bezplatné, vďaka čomu sa môžete spoľahnúť, že jazdíte s autom, ktoré je vždy v perfektnom stave," vysvetlil Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb v spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Škoda taktiež priniesla na trh inovovaný model Enyaq s dlhším dojazdom, silnejšou batériou, rýchlejším nabíjaním, predohrevom batérie a množstvom ďalších vylepšení. Enyaq je zároveň najpredávanejším elektrickým modelom na Slovensku - celý modelový rad vrátane verzie Coupé si za uplynulý rok zaknihoval 382 nových registrácií. Škoda úspešne napreduje vo svojej ofenzíve bezemisných modelov a do roku 2026 plánuje uviesť na trh ďalších šesť nových vozidiel s výhradne elektrickým pohonom.Rozvoj elektromobility je pre značku Škoda strategickou iniciatívou. Rozvoj elektromobility je pre značku Škoda strategickou iniciatívou. Tomu prispôsobuje nielen predajno-servisnú sieť, ale na transformáciu a prechod k emobilite pripravuje aj budúcich zákazníkov. "Fleetová klientela je pre nás v tejto oblasti kľúčová, preto intenzívne pracujeme na riešení potrieb dobíjania a infraštruktúry, ktoré budeme ponúkať firemným zákazníkom. Spustíme aj špeciálny program webinárov a školení pre korporátnych klientov, resp. budúcich vodičov a vodičky BEV," približuje Tibor Reisz.Enyaq 279 ksEnyaq Coupé 103 ksFabia 2 513 ksFabia 3 Combi 82 ksKamiq 2 495 ksKaroq 2 192 ksKodiaq 1 564 ksOctavia 4 1 663 ksOctavia 4 Combi 2 818 ksScala 2 382 ksSuperb 3 655 ksSuperb 3 Combi 673 ks