Známi influenceri hovoria študentom, aby nefajčili. Ale inak

25.1.2024 (SITA.sk) -H3KNISA je Deň bez vyučovania na stredných školách so zaujímavými ľuďmi a spíkrami z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. Inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u tínedžerov a pedagógov veľký úspech. "Na mladých nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie. Fajčia a skúšajú aj novinky, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška, ktoré majú ešte závažnejší vplyv na ich zdravie a prinášajú rýchlejšiu cestu k závislosti. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z našej generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to všetko prináša H3KNISA," vysvetľuje vznik projektu Matúš Okajček, influencer a ambasádor H3KNISA.H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží počas niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania , plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi a od roku 2022 navštevuje stredné školy po celom Slovensku.Koncepcia celodenného workshopu H3KINSA je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s inšpiratívnymi lektormi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením."Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi, ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali," vysvetľuje koncept workshopov Matúš Okajčeka a dodáva. "O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov," dodal Matúš Okajček.Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie podelí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Tatiana Kyseľová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Maroš Mušinka a Marína Bednárová z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, raper Lyrik H, tréner Marek Keveš, ale aj Filip a Viliam z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.Najbližšie H3KNISA uvítajú stredné školy v Trnave, Novom Meste nad Váhom, vLiptovskom Mikuláši, v Humennom, Snine, či vo Svite. V prípade záujmu môžu školy poslať prihlášku cez www.h3knisa.sk