ŠKODA rozširuje infraštruktúru nabíjačiek. Wallboxy pribudnú na chatách či v dovolenkových rezortoch

ŠKODA zlepšuje infraštruktúru elektronabíjačiek na Slovensku, nechýbajú ani odľahlé či vychytené dovolenkové destinácie



Nabíjačka pre elektromobil sa stáva štandardom pre ubytovacie zariadenia, ktoré dbajú na kvalitu služieb, spokojnosť zákazníkov a lepšiu dostupnosť



Dovolenka na Slovensku tak môže byť nielen ekonomicky výhodnejšia, ale aj pohodlnejšia a šetrnejšia k prírode



Ubytovací portál Hauzi.sk v spolupráci so ŠKODA AUTO Slovensko pridáva do vyhľadávania filter chát a rezortov s nabíjačkami pre elektromobily



Wallbox ako jedinečná súčasť poskytovaných služieb

Jednoduchšie plánovanie výletov, ale aj vychladenie auta

Wallbox ŠKODA iV naozaj pre každého

30.6.2022 (Webnoviny.sk) -Elektromobilita sa postupne stáva neoddeliteľnou súčasťou cestovania, a to aj na Slovensku. Pohodlný prístup k nabíjaniu tak môže byť pre majiteľov elektrifikovaných vozidiel zásadným argumentom pre výber konkrétneho ubytovacieho zariadenia. "Elektromobilita sa v poslednom čase vyvíja veľmi dynamickým tempom aj na Slovensku. Ešte rýchlejšie je tým pádom potrebné budovať komplexnú infraštruktúru pre pohodlné nabíjanie elektromobilov. Takáto služba priamo v mieste oddychu je najnovšie, aj vďaka neustálemu rozširovaniu našich služieb eMobility, k dispozícii v ďalších troch ubytovacích zariadeniach v lone slovenskej prírody. Postupne tak napĺňame našu víziu rozvoja elektromobility na Slovensku, ktorá je jednou z našich priorít," hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ ŠKODA AUTO Slovensko.Stretnúť majiteľa elektrického alebo plug-in hybridného vozidla nie je už ničím výnimočným. Uvedomujú si to aj rekreačné zariadenia, ktoré dbajú na kvalitné služby zákazníkom a prinášajú tak neustále novinky či vylepšenia. Wallbox ŠKODA iV sa pre majiteľov chát či iných rekreačných zariadení stáva skvelou investíciou a konkurenčnou výhodou, ktorá im prináša nových zákazníkov. Jeho zabezpečenie pritom vôbec nie je náročné. Stačí vyklikať formulár na webe a o inštaláciu sa postará autorizovaný inštalačný a servisný partner, ktorý vám kompletnú službu zabezpečí na kľúč.ŠKODA wallboxy e-motoristi nájdu napríklad v rezorte Urbanove sestry v Čiernom Balogu, vo Woodparku vo Valčianskej doline aj na zámkupri Zvolene. Hostia, ktorí prichádzajú za dobrodružstvom, prírodnými krásami, turistikou, ale aj na firemné podujatie, konferenciu alebo svadbu, si tak teraz môžu svoje elektrické vozidlá nabíjať priamo v areáli ubytovania. Wallbox ŠKODA iV je vybavený konektorom CCS2, ktorý umožňuje nabíjanie všetkým elektromobilom disponujúcim týmto pripojením."Som veľmi rada, že aj u nás máme elektronabíjačku. Je to jedna z prvých nabíjačiek v regióne. Wallbox beriem ako prémiovú službu pre našich zákazníkov. Jeho inštalácia je naozaj jednoduchá. Mne stačilo vyklikať formulár na webe ŠKODA a potom už len prišli páni z inštalačnej spoločnosti, ktorí sa o všetko postarali. Verím, že budeme príkladom a elektronabíjačky budú v našom kraji pribúdať. Je to skvelý spôsob ako podporiť ekoturistiku v našom regióne,” hovorí Lucia Melicherčíková, majiteľka chát Urbanove sestry.Nabíjanie prostredníctvom ŠKODA wallboxu je navyše lacnejšie a praktickejšie. "V súčasnosti sa okrem individuálnych klientov venujeme aj organizovaniu rôznych podujatí, akými sú napríklad svadby či firemné kongresy. A keďže chceme našim klientom vyjsť v ústrety a nechceme, aby museli kvôli nabíjaniu elektromobilov cestovať desiatky kilometrov, rozhodli sme sa dopriať im tento komfort,” dopĺňa Romana Dorotovičová, marketingová manažérka hotela The Grand Vígľaš****.Vďaka dostupnosti nabíjacej stanice priamo v ubytovacom zariadení je možné kontrolovať a manažovať nabíjanie podľa aktuálnej potreby. To ocenia cestovatelia najmä pri plánovaní výletov a zároveň je možné sa tak vyhnúť jazdám k nabíjacím staniciam v blízkom meste. Pomocou aplikácie MyŠKODA navyše vodiči môžu ovládať klimatizáciu z ktoréhokoľvek miesta. Ak sa teda počas letných horúčav chystáte na výlet, môžete pár minút pred odchodom aktivovať chladenie a nasadnúť tak do auta s ideálnou teplotou. Energia na klimatizáciu sa pritom čerpá priamo z wallboxu a nie z batérie auta, čím vám neskracuje dojazd vozidla. Podobne to funguje aj s vyhrievaním v zimných mesiacoch.Presúvanie sa elektrickým či plug-in hybridným vozidlom za zážitkami sa tak aj vďaka neustále narastajúcemu počtu nabíjacích bodov na našich cestách stáva čoraz jednoduchším a pohodlnejším. Po celom Slovensku je ich už spolu viac ako tisíc, takže infraštruktúra už naozaj nie je problémom.Cestovatelia po novom môžu hľadať ubytovanie s elektronabíjačkami aj na portáli Hauzi.sk , najväčšej a najznámejšej ubytovacej stránke s priamym kontaktom na ubytovateľov na Slovensku, kde v spolupráci so ŠKODA AUTO Slovensko pribudol vyhľadávací filter na elektronabíjačky. Elektrodovolenku na chate absolvovala už aj známa rodinka Juraj Kimlička s manželkou Evou a dcérkou Milou, ktorých môžete poznať z instaprofilu @ byt_v_korunach_stromov. Benefit v podobe Powerpass karty a nabíjačky si pochvaľujú. "Našu dovolenku sme si veľmi užili. Celý pobyt nám zjednodušila nabíjačka, ktorá je priamo pri chate. Vôbec sme nemuseli hľadať nabíjačky v okolí, ráno sme vyzdvihli auto nabité a pripravené na ďalší výlet. Dokonca sme využili veľmi príjemnú vychytávku. Nechali sme auto vychladiť 15 minúť pred cestou, a potom sme rovno nastúpili už do vychladeného auta. Super bolo to, že auto si čerpalo energiu z wallboxu a nie z batérie, takže sme neprišli o žiaden dojazd. Dovolenku s elektromobilom vrelo odporúčame,” zhodnotili Kimličkovci.Pre individuálne nabíjanie ponúka ŠKODA AUTO tri verzie wallboxov ŠKODA iV, ktoré majú rôzne funkcie. Značka pritom poskytuje aj kompletnú prípravu a jeho inštaláciu priamo na mieste. Základným modelom pre použitie v domácnostiach je ŠKODA iV, nasleduje ŠKODA Connect s možnosťou pripojenia LAN a Wi-Fi so vzdialeným prístupom k nabíjaniu pomocou aplikácie Powerpass. Tento wallbox je vybavený aj čítačkou RFID, ktorá umožňuje napríklad bezpečnú identifikáciu užívateľa alebo viacerých užívateľov v garáži bytového domu či v ubytovacom zariadení pred začatím nabíjania. Model ŠKODA iV Connect+ vie so serverom komunikovať prostredníctvom LTE mobilnej siete, ponúka čítačku RFID a certifikovaný elektromer. Údaje o nabíjaní batérie tak môže užívateľ neustále sledovať v aplikácii Powerpass.