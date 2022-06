Prenosný projektor The Freestyle vám vyčaruje kino kdekoľvek

Hudba kdekoľvek

Príjemná nálada s osvetlením

Napájanie

30.6.2022 (Webnoviny.sk) - Leto je plné aktivít spojených s vodou, hudbou, grilovačkami, kempingom či stretnutiami s priateľmi. Prečo si ich neosviežiť niečím novým? Zoberte so sebou multifunkčný Samsung The Freestyle, ktorý v sebe spája hneď tri zariadenia.Samsung The Freestyle je všestranné zariadenie, ktoré je určené na zábavu predovšetkým mladým, ale využijú ho aj staršie ročníky. Primárne je to projektor, ktorého výhodou je kompaktný tvar a hmotnosť len 830 g. Je ľahko prenosný a to doslova kdekoľvek. Zábavu zo sledovania filmov môžete mať kľudne aj pri večernom táboráku. Stačí si len natiahnuť plachtu a sledujete svoj obľúbený film pod hviezdami. Obsah môžete streamovať napríklad z vášho smartfónu Galaxy S22 alebo najnovších Galaxy A53 5G a Galaxy A33 5G. Na rozdiel od bežných veľkých projektorov je ho možné otáčať až o 180 stupňov, takže dokáže premietať kvalitný obraz kdekoľvek chcete – na stole, na podlahe, na stene alebo dokonca na strope – a nepotrebujete na to žiadne samostatné premietacie plátno. The Freestyle je vybavený funkciami plne automatického vyrovnávania a korekcie lichobežníkového skreslenia pomocou špičkových technológií. Tieto funkcie umožňujú prispôsobiť premietaný obraz každému povrchu v akomkoľvek uhle tak, aby bol vždy dokonale proporcionálny. Funkcia automatického zaostrovania zaisťuje za všetkých podmienok perfektne ostrý obraz, a to až do veľkosti 100 palcov (254 cm).The Freestyle je vybavený aj dvojitým pasívnym akustickým reproduktorom pre verné zdôraznenie basov. Zvuk je vyžarovaný do všetkých smerov okolo projektora, takže pri sledovaní filmu nebude nikto ochudobnený o plnohodnotný zážitok. Ak ho však nebudete práve využívať ako projektor, môžete ho použiť len ako externý reproduktor a počúvať z neho hudbu.Chcete si len urobiť pokojnú chvíľku pre seba? The Freestyle môže slúžiť aj ako náladové osvetlenie. Stačí na neho nasadiť priesvitnú krytku objektívu a nastaviť farbu, ktorá vám vyhovuje. Túto funkciu však využijete aj počas streamovania hudby, pretože vie analyzovať hudbu a synchronizovať s ňou vizuálne efekty, ktoré môžete premietať na stenu, na podlahu alebo kamkoľvek inam. The Freestyle je okrem pripojenia do bežnej elektrickej zásuvky možné napájať aj z externých batérií (powerbanky), ktoré podporujú štandard USB-PD s výkonom 50 W/20 V alebo vyšším, takže sa dá použiť aj na miestach, kde nie je k dispozícii prívod elektrickej energie. Vďaka tomu si ho môžete zobrať kamkoľvek so sebou – na cesty, na výlet v kempe a podobne.Samsung The Freestyle teraz kúpite na oficiálnom e-shope samsung.sk za 899 €. K dispozícii je v bielej farbe a dokúpiť si môžete outdoorové puzdro v troch farbách.Informačný servis