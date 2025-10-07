|
Utorok 7.10.2025
Meniny má Eliška
07. októbra 2025
Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG
Tagy: Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti Bienále ilustrácií Bratislava Bojkot Platforma Otvorená kultúra!
Spoločnosť Škoda Auto avizovala zrušenie ďalších spoločných aktivít s Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025. Rovnako sťahuje aj zapožičané vozidlá z priestorov
7.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Škoda Auto avizovala zrušenie ďalších spoločných aktivít s Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2025. Rovnako sťahuje aj zapožičané vozidlá z priestorov Slovenskej národnej galérie (SNG). Vyplýva to z komentára pridaného oficiálnym facebookovým profilom spoločnosti, ktorý bol pridaný pod príspevok platformy Otvorená kultúra!
„Škoda Auto Slovensko podporila tohtoročné Bienále ilustrácií Bratislava s dobrým úmyslom. Vnímame ho ako podujatie, ktoré dlhé roky prináša radosť, tvorivosť a inšpiráciu deťom aj ilustrátorom z celého sveta. Rozhodnutie o našej podpore vychádzalo z hodnôt, za ktorými si pevne stojíme – z rozvoja detskej kreativity, vzdelávania a kultúry. Uvedomujeme si, že umenie na Slovensku v súčasnosti prechádza náročným obdobím, a práve preto sme chceli svojou podporou prispieť k jeho rozvoju a k radosti detí,“ uvádza sa v komentári s dôrazom na to, že ich účasťou v žiadnom prípade nechceli spoločnosť polarizovať.
„Je nám preto ľúto, že sa v tomto roku okolo tejto dlhoročnej udalosti rozprúdili silné spoločenské kontroverzie, a na tomto základe sme sa rozhodli zrušiť ďalšie spoločné aktivity s Bienále ilustrácií Bratislava a stiahnuť zapožičané vozidlá zo Slovenskej národnej galérie,“ píše sa v komentári. Komentár sa objavil pod príspevkom platformy, v ktorom spolu s ďalšími aktérmi vyzvali práve na odstúpenie od podpory podujatia BIB 2025, a tiež na ukončenie spolupráce so SNG.
„Vážení predstavitelia a predstaviteľky spoločnosti Škoda Auto Slovensko. Umenie a kultúra nie sú a nemôžu byť apolitické. Je správne nepodporovať konkrétnu politickú stranu, koalíciu alebo konkrétnych politikov a političky. To však nie je apolitickosť, ale nestraníckosť. Byť apolitický znamená mať iluzórnu predstavu, že moje konanie nemá verejný dosah. Konanie každého jednotlivca a každej spoločnosti má verejný dosah, a čím väčším hráčom v spoločenskom zmysle sme, tým väčší dosah má naše konanie na spoločnosť. Vždy je správne a potrebné postaviť sa za hodnoty demokracie, transparentnosti, odbornosti a dodržiavania ľudských práv. Je viac než potrebné postaviť sa proti tomu, kto tieto hodnoty zrádza alebo dokonca ide proti nim,“ píše sa v príspevku, pod ktorým sú okrem Otvorenej kultúry! podpísaní aj Slobodná národná galéria, Umenie nebude ticho, TOTO! je galéria a ASIL - asociácia ilustrátorov.
Na predstaviteľov spoločnosti Škoda Auto Slovensko sa obrátili v mene širokej kultúrnej obce na Slovensku, a to vo veci podpory spoločnosti pre podujatie BIB 2025. V súvislosti s bienále, ktoré organizuje Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v priestoroch SNG, upozornili na bojkot ilustrátorov a ilustrátoriek nielen zo Slovenska, ale aj Česka, a tiež niekoľkých ďalších štátov.
Ide o bojkot nazvaný We Love BIB | We Boycott BIB’25. Pripomenuli tiež hlavné výhrady bojkotujúcich, ako napríklad to, že Bibiana nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia. Spomenuli aj podľa ich názoru netransparentné výberové konania na vedúce a odborné pozície v Bibiane.
„Pozícia generálneho komisára alebo komisárky BIB nie je volená na základe najlepšieho projektu, ale bez výberového konania a na neurčitý čas. Súčasná generálna komisárka nemá podporu širokej ilustrátorskej obce,“ píšu ďalej v príspevku, spomínajúc aj kritiku výberu súťažných ilustrácií za Slovensko, či to, že v súťaži BIB’25 sú vystavené aj diela zo štátov, ktoré sú obvinené z páchania vojnových zločinov.
„V tomto ročníku prihlásilo svoje diela do BIB len 13 slovenských ilustrátorov a ilustrátoriek, z Českej republiky nikto. Tých, ktorí sa vyjadrili, či už podpisom pod výzvou, alebo verejným vyhlásením, je viac než sto ‒ takmer celá ilustrátorská obec,“ dodáva platforma Otvorená kultúra! Kritiku smerovala aj na fungovanie SNG, ktoré je podľa nej a ďalších zainteresovaných v súčasnosti nedemokratické. Pripomenula zmeny vo vedení SNG za posledný rok, odchod desiatok jej zamestnancov, a tiež prerušenie spolupráce zo strany medzinárodných inštitúcií.
„V roku 2025 odstúpili od dlhoročnej spolupráce so SNG spoločnosti Tatra banka aj KIA,“ dodala platforma a pripomenula aj odstraňovanie diel a expozícií súčasného umenia či protest časti autorov proti vystaveniu ich diel na výstave Bang! Bang?! Už pred niekoľkými týždňami viacerí ilustrátori a ilustrátorky vyhlásili bojkot BIB 2025. Ako uviedli na webstránke welovebib.sk, odmietajú vystavovať svoje diela na tejto výstave ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
„Sme slovenské ilustrátorky a slovenskí ilustrátori – naše tváre a mená nemusíte poznať, no našu prácu vidíte v knihách, časopisoch či na plagátoch. Pre mnohé a mnohých z nás bola účasť na BIB – Bienále ilustrácií Bratislava dlhoročným snom a prestížnou métou. Na BIB predsa celé generácie detí chodili s rodičmi, so starými rodičmi či v školských triedach – bola to nielen veľká spoločenská udalosť pre návštevníkov, ale aj sviatok ilustrátorstva, a to nielen slovenského,“ píšu v úvode.
Dodali, že tento rok ale svoje diela neprihlásili na nominačnú výstavu, ktorá by mala ukázať to najlepšie zo slovenskej ilustrácie pre deti. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana, ktorá BIB organizuje, podľa ich slov dlhodobo, nielen za ostatný rok a pol, nefunguje ako demokratická kultúrna inštitúcia. Verejne požadovali otvorené a transparentné výberové konania na vedenie Bibiany, aj výberové konanie na pozíciu generálneho komisára BIB, aj jej časové obmedzenie na maximálne dva ročníky.
Vyzývali tiež na férový výber ilustrácií, na nominačné prehliadky, a to odbornou porotou, ktorej členovia by sa mali obmieňať a nemali by súťažiť v danom ročníku. Ďalšia požiadavka smerovala na zvýšenie kvality prezentačných materiálov i samotného výstavníckeho riešenia počas BIB. Signatári výzvy požadovali, aby originály knižných ilustrácií, ktoré autori zvykli Bibiane darovať či predať za symbolickú cenu, boli zdigitalizované a sprístupnené na webe tejto inštitúcie, a tiež aby boli pravidelne a dôstojne prezentované na výstavách.
Žiadali aj vylúčiť z BIB tie krajiny, ktoré sú obvinené z páchania vojnových zločinov. Ako v reakcii na tento bojkot uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Bibiany Petra Flach, vedenie tejto inštitúcie so znepokojením vníma snahu časti umeleckej a aktivistickej obce využiť BIB 2025 na presadzovanie svojich politických záujmov. V súvislosti s výberovými konaniami pripomenula, že sú v kompetencii rezortu kultúry. Porota, ktorá ilustrácie vyberá, sa podľa nej obmieňa a je odborná.
Flach v súvislosti s originálmi ilustrácií podotkla, že Bibiana nie je zbierkotvorná inštitúcia a originály sú digitalizované, avšak len na interné účely. Politicky motivovaná požiadavka na vylučovanie krajín je podľa slov riaditeľky Bibiany v priamom rozpore s duchom BIB. Otvorenie BIB 2025 sprevádzala protestná akcia, jeden z ocenených ilustrátorov si tiež odmietol prevziať cenu.
Zdroj: SITA.sk - Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bibiana – Medzinárodný dom umenia pre deti Bienále ilustrácií Bratislava Bojkot Platforma Otvorená kultúra!
