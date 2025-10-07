|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 7.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2025
Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO
Tagy: Čelná zrážka prešovská krajská policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda zrážka auta s nákladiakom
Tragická dopravná nehoda si v pondelok 6. októbra vyžiadala život 40-ročného muža. K nehode došlo po 13. hodine pri obci Merník (okres Vranov n/Topľou). Ako ...
Zdieľať
7.10.2025 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda si v pondelok 6. októbra vyžiadala život 40-ročného muža. K nehode došlo po 13. hodine pri obci Merník (okres Vranov n/Topľou).
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení muž viedol osobné vozidlo a pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním sa nestihol bezpečne zaradiť späť do svojho jazdného pruhu.
Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré riadil 52-ročný vodič. "Vodič osobného auta utrpel v dôsledku nehody závažné zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol," uviedla Ligdayová.
Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Vranovská polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení muž viedol osobné vozidlo a pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním sa nestihol bezpečne zaradiť späť do svojho jazdného pruhu.
Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré riadil 52-ročný vodič. "Vodič osobného auta utrpel v dôsledku nehody závažné zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol," uviedla Ligdayová.
Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Vranovská polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
Zdroj: SITA.sk - Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Čelná zrážka prešovská krajská policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda zrážka auta s nákladiakom
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG
Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG