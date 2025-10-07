Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

07. októbra 2025

Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO


Tagy: Čelná zrážka prešovská krajská policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda zrážka auta s nákladiakom

Tragická dopravná nehoda si v pondelok 6. októbra vyžiadala život 40-ročného muža. K nehode došlo po 13. hodine pri obci Merník (okres Vranov n/Topľou). Ako ...



Zdieľať
7.10.2025 (SITA.sk) - Tragická dopravná nehoda si v pondelok 6. októbra vyžiadala život 40-ročného muža. K nehode došlo po 13. hodine pri obci Merník (okres Vranov n/Topľou).


Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení muž viedol osobné vozidlo a pri predchádzaní vozidla idúceho pred ním sa nestihol bezpečne zaradiť späť do svojho jazdného pruhu.

Následne došlo k čelnej zrážke s protiidúcim nákladným autom, ktoré riadil 52-ročný vodič. "Vodič osobného auta utrpel v dôsledku nehody závažné zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol," uviedla Ligdayová.

Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Vranovská polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Zrážku s nákladiakom pri Merníku neprežil 40-ročný muž, osudným sa mu stalo predchádzanie iného vozidla – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čelná zrážka prešovská krajská policajná hovorkyňa Tragická dopravná nehoda zrážka auta s nákladiakom
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Škoda ruší spoluprácu s Bienále ilustrácií Bratislava, sťahuje aj vozidlá z priestorov SNG

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 