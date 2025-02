Škoda Superb sa uchádza o ocenenie v kategórii „Out of Office“ v súťaži CBRE Office roka 2024

CBRE Office roka 2024 prijíma nominácie na kancelárske priestory roka a zároveň vyhlasuje nové kategórie vrátane hybridnej "Out of Office"



Škoda Auto Slovensko sa uchádza o ocenenie s limuzínou Superb a projektom SuperbOffice práve o ocenenie v tejto kategórii



18.2.2025 (SITA.sk) -Súťaž CBRE Office roka, ktorá na Slovensku oceňuje výnimočné pracovné prostredia, tento rok rozšírila svoje kategórie o špeciálnu "Out of Office" kategóriu. Jej cieľom je nájsť a oceniť najobľúbenejšie miesta, z ktorých ľudia pracujú mimo tradičných kancelárií. Nominácie sú otvorené do 28. februára 2025, po ktorých odborná porota vyberie finalistov. Následne prebehne online hlasovanie verejnosti o víťazovi tejto kategórie. Škoda Auto Slovensko sa s projektom SuperbOffice, teda mobilnou kanceláriou na kolesách uchádza o ocenenie. Práve SuperbOffice ponúka moderným profesionálom možnosť pracovať vďaka mobilite vozidla Škoda Superb prakticky odkiaľkoľvek. S priestranným interiérom, špičkovým odhlučnením a vylepšeným infotainmentom umožňuje Škoda Superb efektívne vybavovať pracovné povinnosti na cestách. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný v roku 2024 na Slovensku, má totiž až 93 % manažérov skúsenosť s prácou v aute a v priemere v ňom strávia štvrtinu svojho pracovného času."SuperbOffice je odpoveďou na meniaci sa spôsob práce v dnešnej dobe. Moderní profesionáli potrebujú flexibilitu a možnosť pracovať efektívne aj mimo tradičnej kancelárie. Škoda Superb poskytuje všetko, čo je na to potrebné – priestranný a pohodlný interiér, moderné technológie, vysokú mieru konektivity a špičkovú bezpečnosť. Vďaka tichému prostrediu a inteligentným asistenčným systémom si môžu ľudia vybaviť dôležité pracovné úlohy, telefonovať či pripravovať sa na stretnutia aj počas ciest. SuperbOffice tak prináša úplne nový rozmer hybridnej práce," uviedol Roman Rajtár, vedúci pre marketing a produkt zo spoločnosti Škoda Auto Slovensko.Trend hybridnej práce, ktorý kombinuje prácu z kancelárie a rôznych iných miest, neustále rastie. SuperbOffice reflektuje túto zmenu tým, že poskytuje flexibilné a komfortné riešenie pre profesionálov na cestách. S pokročilou konektivitou, komfortným sedením a vysokou bezpečnosťou je Škoda Superb ideálnym miestom pre efektívnu prácu na diaľku.Viac informácií o projekte SuperbOffice nájdete na www.superboffice.sk Prihlasovanie do súťaže a ďalšie informácie o CBRE Office roka sú dostupné na www.officeroka.sk Informačný servis