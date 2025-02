Firma Amico Drevo z Oravského Podzámku má nové batériové úložisko. Znižuje jej náklady na energie aj uhlíkovú stopu

Pri modeli Energia ako služba nevyžaduje nové batériové úložisko žiadnu investíciu

Finančné aj ekologické úspory súčasne

Firmy ohrozujú aj záporné ceny, ktoré sa vyskytujú stále častejšie

O spoločnosti amico drevo

O spoločnosti FUERGY

18.2.2025 (SITA.sk) - Jeden z popredných slovenských spracovateľov dreva – spoločnosť Amico Drevo – inštaloval v rámci modernizácie svojej prevádzky nové smart batériové úložisko, ktoré mu pomáha optimalizovať náklady na elektrickú energiu a súčasne znižuje uhlíkovú stopu. Batériové úložisko, ktoré inštaloval slovenský technologický startup FUERGY pre Slovenské elektrárne - energetické služby (ďalej SEES), tak dopĺňa firemnú fotovoltickú elektráreň s výkonom 490 kW. Tento krok umožní spoločnosti lepšie využiť vyrobenú solárnu energiu a prinesie aj dodatočné financie za poskytovanie tzv. flexibility pre dodávateľa elektrickej energie. Komoditu - elektrickú energiu - dodáva spoločnosť SEES.Produkcia výrobkov z dreva je energeticky náročná, preto spoločnosť Amico Drevo investovala do vlastnej fotovoltickej elektrárne. Vďaka doplneniu batériového úložiska dokáže firma využiť takmer všetku vyrobenú elektrinu z fotovoltickej elektrárne, výrazne zvýšiť samospotrebu, a tým aj viac ušetrí na nákladoch za energie. Navyše využitím fotovoltickej elektrárne s batériovým úložiskom spoločnosť Amico Drevo výrazne znižuje uhlíkovú stopu svojich výrobkov.Okrem toho spoločnosti s vysokou spotrebou energie – v prípade Amico Drevo je to 6 400 MWh ročne – dokážu vďaka smart verzii batériového úložiska poskytovať necertifikované podporné služby – tzv. flexibilitu – pre elektrickú sieť. "Batériové úložisko sa nabíja vtedy, keď je elektrickej energie v sieti prebytok, a vybíja do spotreby odberného miesta, keď je jej nedostatok. Za túto pomoc elektrickej sieti získava firma finančnú odmenu, čo jej ďalej znižuje náklady," vysvetľuje CEO spoločnosti FUERGY Radoslav Štompf.Batériové úložisko v exteriérovom prevedení má celkový výkon 800 kW a kapacitu 864 kWh a je umiestnené v dvoch samostatných kontajnerových systémoch. Inštaláciu úložiska financoval dodávateľ energie SEES v rámci modelu Energia ako služba s nulovými investičnými nákladmi na strane výrobnej spoločnosti. Pri tomto modeli nemusí samotná firma investovať žiadne finančné zdroje ani riešiť administratívu. Úložisko si spoločnosť priamo nekupuje, od svojho dodávateľa energie SEES si ho iba prenajíma."Naše riešenie umožňuje firmám modernizovať energetické hospodárenie v rámci modelu "Energia ako služba", a to bez nutnosti veľkých počiatočných investícií. Tento prístup znižuje náklady a zároveň podporuje udržateľné podnikanie vrátane dodržiavania environmentálnych záväzkov," uviedol Peter Knotek, projektový manažér SEES.Popri finančných úsporách je významným prínosom smart batériového úložiska aj znižovanie uhlíkovej stopy. Keďže úložisko pri poskytovaní necertifikovaných podporných služieb efektívne nahrádza prevažne fosílne zdroje zabezpečujúce stabilitu elektrickej siete, reálne predchádza tvorbe emisií. Od spustenia batériového úložiska do prevádzky v plnom režime už spoločnosť Amico Drevo zredukovala emisie CO2 viac ako 40 ton, čo predstavuje pokles o 11,53 % oproti scenáru bez úložiska. Ušetrené emisie si môže spoločnosť Amico Drevo vykázať aj vo svojom ESG reporte.Doplnením batériového úložiska k inštalovanej fotovoltike sa firma Amico Drevo vyhne riziku, ktoré stále viac ohrozuje slovenské firmy. Ide o záporné ceny elektriny, pri ktorých musí výrobca elektriny platiť za odoslanie prebytkov do siete. V roku 2024 sa záporné ceny na Slovensku vyskytli už počas 288 hodín, čo je 3x častejšie ako v roku 2023. Tento fenomén finančne ohrozuje najmä firmy s predimenzovanou fotovoltikou. Vďaka uskladneniu prebytočnej energie v batériovom úložisku v čase záporných cien firma minimalizuje riziko, že bude musieť platiť za vlastnú vyrobenú elektrinu. Táto funkcionalita, ktorú umožňuje smart verzia batériového úložiska, nielen chráni spoločnosť pred potenciálnymi stratami, ale tiež umožňuje lepšie využiť vyrobenú elektrinu. Okrem toho časť kapacity úložiska, ktorá práve neuskladňuje solárne prebytky, zarába na pomoci elektrickej sieti.Spoločnosť Amico Drevo sa zaoberá komplexným spracovaním drevnej hmoty do finálnych výrobkov. Firma spôsobí na slovenskom trhu od roku 2001. Sídlo a výroba sa nachádza v Oravskom Podzámku, pod majestátnym Oravským hradom. Moderný výrobný závod, ktorý zhodnocuje predovšetkým kalamitné drevo z okolitých lesov, sa rozprestiera na ploche takmer 13 hektárov. Firma neustále investuje do nových technológií na optimalizáciu výroby a dodáva zákazníkom vysoko kvalitné PEFC certifikované výrobky. FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách brAIn. Aktivity FUERGY sú založené na špecialistoch s desiatkami rokov skúseností z rôznych oblastí energetiky od optimalizácie procesov cez vývoj hardvéru a softvéru až po obchodovanie s elektrickou energiou. Kľúčovými aktivitami FUERGY sú optimalizačné softvérové riešenia a inštalácie smart batériových úložísk poskytujúcich podporné služby elektrickej sústave či flexibilitu dodávateľom elektrickej energie. FUERGY svojimi aktivitami mení spôsob, akým firmy využívajú a zdieľajú elektrickú energiu, a urýchľuje tým prechod na udržateľné obnoviteľné zdroje energie. Viac informácií na www.fuergy.com/sk