Škoda za prvý polrok medziročne rástla o vyše 37 percent, zákazníkom na Slovensku dodala 9 tisíc áut

Značka Škoda jednoznačne dominuje na slovenskom trhu aj v prvej polovici roka 2023 s trhovým podielom takmer 20 %



Najžiadanejším modelom na trhu je model Octavia s počtom 2 245 dodaných kusov



Značke sa darí napĺňať ciele v oblasti dodávok zákazníkom, v medziročnom porovnaní dodala o 2 443 vozidiel viac



Zlepšenie výrobnej situácie má pozitívny vplyv na skracovanie dodacích lehôt pre zákazníkov



Rastie aj záujem o elektromobily, predaje modelu Škoda Enyaq vzrástli dvojnásobne



Octavia strieda Fabiu v rebríčku najpopulárnejších modelov

Záujem o elektromobily Škoda sa zdvojnásobil

Celkové čísla dodávok nových vozidiel motoristom na Slovensku potvrdzujú, že automobilový trh zažíva oživenie s nárastom 13,8%. Škoda ako dlhoročný trhový líder si dala záväzok navyšovať dodávky zákazníkom, a to sa jej aj darí: v období január až jún 2023 si značka upevnila pozíciu lídra s trhovým podielom 19,80 % a zákazníkom dodala 9 001 vozidiel, čo predstavuje medziročný nárast o rekordných 37,25 %."Po náročnom minulom roku, v ktorom viacero faktorov negatívne ovplyvnilo počty nových registrácií, sme opäť doručili zákazníkom najväčší počet nových vozidiel s vysokým náskokom pred konkurenciou. S trhovým podielom 19,80 % to predstavuje celkovo viac ako 9 000 vozidiel, čo dokazuje, že aj naďalej plníme náš sľub skracovať čakanie zákazníkov na ich vytúžený automobil," hovorí"Pozitívnou správou je tiež prognóza, ktorá hovorí, že by sa situácia s výrobnými kapacitami a dodávkami kritických komponentov mala v tomto roku ďalej zlepšovať a dodávky nových vozidiel zrýchľovať. Nesmierne si vážime, že naši zákazníci s nami zostávajú aj naďalej a prejavujú priazeň našim modelom," komentujeJednoznačné prvenstvo značky Škoda v prvom polroku potvrdzujú aj celkové predaje jednotlivých modelov. Favoritom v aktuálnom portfóliu značky je Škoda Octavia s počtom 2 245 kusov (vrátane verzie Kombi). Tá vystriedala dlhoročnú jednotku - model Fabia, ktorá si pripísala 1 480 registrácii (vrátane modelu Kombi 3. generácie). Tretie miesto patrí obľúbenému SUV Kamiq (1 277 ks), nasleduje obľúbený rodinne orientovaný model Scala (1 218 ks). Darilo sa aj ďalším SUV, konkrétne Karoq (1 170 ks) či Kodiaq (773 ks). Tieto modely patria k dlhodobo obľúbeným vozidlám medzi slovenskými vodičmi. Superb v oboch karosárskych verziách si dohromady pripísal 626 registrácií.V porovnaní s konkurenciou si modely značky Škoda pripísali hneď niekoľko prvenstiev. V prvej desiatke najpredávanejších áut prvého polroka na Slovensku má Škoda 5 modelov.Okrem tradičných modelov eviduje slovenské zastúpenie automobilky narastajúci záujem aj o elektrické vozidlá. Svedčí o tom i fakt, že plne elektrické SUV Škoda Enyaq je na Slovensku najpredávanejším elektromobilom nielen za minulý rok, ale v tomto trende pokračuje aj v prvom polroku 2023. Za prvých šesť mesiacov putovalo k novým majiteľom 212 kusov modelu Enyaq a Enyaq Coupé, čo znamená dvojnásobný medziročný nárast. Škode tak patrí aj prvenstvo medzi značkami, pokiaľ ide o počet dodaných bezemisných vozidiel." Teší nás, že podiel bezemisných vozidiel na Slovensku postupne narastá a že sa nám podarilo zákazníkom dodať od začiatku roka najväčší počet plne elektrických vozidiel spomedzi všetkých značiek. Svedčí to o popularite našej modelovej rodiny Enyaq, ktorá sa medzičasom rozrástla o ešte štýlovejší a športovejší variant Coupé. Zároveň je to pre nás jasný signál, že sa nám úspešne darí búrať mýty a predsudky týkajúce sa elektromobility," uzatvára