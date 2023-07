Vlády Matoviča a Hegera zhodili na samosprávy päť atómoviek a podľa analytikov rozbili aj to, čo fungovalo (foto)

Rozbili aj to, čo fungovalo

Rezervné fondy sú vyčerpané

18.7.2023 (SITA.sk) - Pôvodný zámer mať vždy rozpočty samospráv vyrovnané, nedeficitné a ak deficitné, tak kvôli investičným projektom, sa zrútil minulý rok. Na sociálnej sieti na to upozorňujú analytici zo združenia Dáta bez pátosu Vlády Igora Matoviča Eduarda Hegera podľa analytikov zhodili na samosprávy postupne asi päť atómoviek v podobe dodatočných povinností spojených s výdavkami a znížených príjmov, spojených so záludnými úmyslami.„Koncepčne nepristúpili k ničomu a rozbili aj to, čo fungovalo. Dnes je financovanie samospráv sanované ad-hoc zásahmi a transfermi časti vybranej dane z príjmu firiem, zatiaľ na roky 2023 a 2024, ale nedostatočne. Prípadne prísľubom energetickej pomoci," tvrdia analytici.Deficit samospráv za minulý rok podľa analytikov dosiahol 420 miliónov eur, v tomto roku to vyzerá na takmer 400 miliónov eur a v ďalších dvoch rokoch takisto po 400 miliónov eur.„Zatiaľ to v konsolidačných analýzach na roky 2023 až 2026 nikto nerieši a ponecháva príjmy samospráv na takých úrovniach, ktoré ich principiálne dovedú na mizinu," upozorňujú analytici zo združenia Dáta bez pátosu.Samosprávy pritom podľa analytikov dodatočných 400 miliónov eur budú reálne potrebovať, lebo ich rezervné fondy sú vyčerpané a požičať si nemôžu tak ľahko ako štát.„Kedysi samosprávy aspoň kričali, keď im príjmy začali v 2020 a 2021 pomalšie rásť. Teraz, keď im reálne idú klesať v rokoch 2023 a 2024, tak sa bavia iba o energetickej pomoci za 108 miliónov eur," dodali analytici.