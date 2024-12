Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby zožala historický úspech, zaradili ju na do zoznamu UNESC – VIDEO

Súčasť kultúrneho dedičstva

Návrh na včlenenie

Medzivládny výbor

7.12.2024 (SITA.sk) - Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) zožala historický úspech. Zaradili ju do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO Informovalo o tom ministerstvo kultúry a priblížilo, že sa tak stalo na 19. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré sa koná v termíne od 2. do 7. decembra 2024 v hlavnom meste Paraguaja, Asuncióne.Škola remesiel ÚĽUV je už od roku 1999 miestom odovzdávania remeselných znalostí a zručností. Hlavným zámerom je uchovávať a rozvíjať tradičné remeslá ako súčasť kultúrneho dedičstva. Deje sa tak prostredníctvom troch regionálnych centier remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ministerstvo kultúry priblížilo, že SR po prvýkrát podala návrh na výber do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva.„Tento zoznam obsahuje programy, projekty a aktivity, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a najlepšie odrážajú princípy a ciele UNESCO Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva," vysvetlil rezort kultúry.Návrh na včlenenie do zoznamu podali aj Ukrajina s Programom na ochranu tradície hudobných nástrojov kobzy a ninery a Omán s Mládežníckym výcvikovým programom pre jachtárov.„Na príprave návrhu, ktorý bol vďaka kvalitnému vypracovaniu medzivládnym výborom vyzdvihnutý ako príkladný, spolupracovali odborníci z Ústredia ľudovej umeleckej výroby, Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – Centra pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenskej akadémie vied a Ministerstva kultúry SR," informoval rezort.Ministerstvo ďalej informovalo, že 3. decembra 2024 medzivládny výbor schválil aj nomináciu Republiky srbskej pod názvom Insitné umenie v Kovačici do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.„Insitné umenie predstavuje významný prejav kultúrneho dedičstva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku," doplnilo ministerstvo.Ako pripomenulo, SR bola v roku 2022 prvýkrát zvolená do 24-členného medzivládneho výboru, vďaka ktorému sa aktívne podieľa na rozhodovacom procese pri zápisoch do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Mandát trvá štyri roky.