Výbuch v holandskom meste Haag zničil niekoľko bytov a zranil viacero ľudí – FOTO

aktualizované 7. decembra, 12:25



7.12.2024 (SITA.sk) -Výbuch a následný požiar v holandskom Haagu v sobotu dopoludnia zničil niekoľko bytov a zranil viacero ľudí. Príčina incidentu zatiaľ nie je známa. Polícia však uviedla, že pátra po aute, ktoré videli odchádzať z miesta činu.Záchranné orgány v Haagu uviedli, že z trosiek vytiahli štyroch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Nevedeli však špecifikovať, koľko ľudí by v troskách ešte mohlo byť.Podľa miestnych médií je medzi zranenými dieťa. Na mieste sú pripravené sanitky pre prípadné ďalšie obete a aj miestna nemocnica je v pohotovosti.Obyvatelia haagskej štvrte Mariahoeve uviedli, že ráno počuli obrovskú ranu a výkriky. Jedna žena povedala miestnym médiám, že si myslela, že je to zemetrasenie.Holandské úrady vyslali na miesto špecializovaný pátrací a záchranný tím pre mestské prostredie so štyrmi psami vycvičenými na vyhľadávanie obetí.Na výbuch už reagoval premiér Dick Schoof aj holandská kráľovská rodina, ktorí sa podobne vyjadrili, že ich správa o incidente šokovala a myslia na ľudí, ktorých postihol.