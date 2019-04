Školákov čakajú po Veľkej noci maturity a prijímacie pohovory

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 24. apríla (TASR) – Po skončení šesťdňového voľna (18. – 23. apríla) v rámci veľkonočných prázdnin si približne 474.000 žiakov základných škôl a zhruba 207.000 školákov v stredu opäť zasadlo do školských lavíc. Niektorých z nich do konca školského roka čakajú ešte prijímacie pohovory či maturitné skúšky.Najbližšie voľno budú mať žiaci cez letné prázdniny. V tomto školskom roku sa začnú v pondelok 1. júla.uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.Rovnako si otestujú svoje vedomosti získané počas štúdia aj maturanti, pretože sa v dňoch 20. mája až 7. júna uskutočnia ústne maturity.poznamenal rezort školstva. Výsledky žiakov externej časti maturitnej skúšky v elektronickej podobe budú mať riaditelia škôl k dispozícii 2. mája.Záver školského roka bude dôležitý aj pre absolventov stredných odborných škôl. Od 16. do 30. júna sa uskutočnia záverečné skúšky, ktorými ukončia svoje stredoškolské vzdelávanie.