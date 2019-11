Školský výbor nepodporil novelu zákona o športe

Na snímke poslanci NR SR, vľavo Dušan Tittel a vpravo Tibor Jančula (obaja SNS). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. novembra (TASR) – Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport vo štvrtok nepodporili návrh novely zákona o športe z dielne poslancov SNS Dušana Tittela a Tibora Jančulu.Z návrhu zákona vyplýva, že profesionálni športovci by mohli mať možnosť rozhodnúť sa, či s klubmi podpíšu zamestnaneckú zmluvu, alebo budú svoju činnosť vykonávať ako samostatne zárobkovo činné osoby. Predkladatelia návrhu Tittel a Jančula pripomenuli, že športovci doteraz nemohli v kolektívnych športoch vykonávať svoju činnosť ako SZČO.uviedli. Profesionálny športovec by tak mohol na základe novely vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO na základe zmluvy podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka.Člen školského výboru Dušan Galis (Smer-SD) poznamenal, že štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre oblasť športu Jozef Gönci by mal urobiť stretnutie zástupcov zväzov a odborníkov, kde by sa o tom diskutovalo. Ako doplnil, on sám sa s návrhom zákona nestotožňuje. Aj poslancovi NR SR Ladislavovi Balódimu (Most-Híd) chýba širšia debata športovcov a klubov. Tittel však tvrdí, žea dáva klubom a hráčom voľnosť.Navrhovanou úpravou sa má tiež umožniť športovým organizáciám možnosť regulácie prestupov aj športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie ako SZČO. Novela má mať okrem jednoznačnejších pravidiel pri uzatváraní zmlúv aj pozitívny vplyv na športové organizácie i športovú komunitu.