Slovak Investment Holding investuje do podpory začínajúcich podnikov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Dcérska firma štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Slovak Investment Holding (SIH) podporí prostredníctvom troch správcovských fondov sumou 68 miliónov eur začínajúce slovenské podniky. Každý z trojice fondov Vision Ventures, CB Investment Management (skupina Crowdberry) a Zero Gravity Capital (skupina Limerock Advisory a 0100 Ventures) má vyhradenú rovnakú maximálnu sumu 22,7 miliónov eur, pričom presná zmluvná čiastka pre každý fond bude závisieť od jeho výkonnosti. Informoval o tom vo štvrtok mediálny zástupca SIH, spoločnosť Dynamic relation 2000.Prostriedky sú určené na podporu startupov, ktoré majú potenciál priniesť na slovenský trh nové a inovované produkty a služby. Investovať sa bude do podnikov, ktoré vznikli najviac pred tromi rokmi mimo Bratislavského samosprávneho kraja a najviac pred piatimi rokmi v Bratislavskom kraji, pričom až 90 % prostriedkov bude smerovať do projektov mimo Bratislavský samosprávny kraj.uviedol generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.Správcovia podporia firmy formou kapitálových alebo kvázi-kapitálových investícií. Investičné obdobie každého fondu začína podpisom investičných zmlúv vo štvrtom kvartáli 2019 a trvá až do konca roka 2023. Správcovia sú od podpisu zmlúv zodpovední za výber vhodných projektov, realizáciu investícií a vystúpenie z podnikov s cieľom zabezpečiť investorom najlepšie zhodnotenie zdrojov. Správcovia budú taktiež povinní postupovať v maximálnej možnej miere v súlade s odporúčaniami, postupmi a kódexmi asociácie Invest Europe.Časť financií z tohto balíka v celkovom objeme 33 miliónov eur už SIH správcom fondov pridelil. Trenčiansky Vision Ventures už preto v minulom týždni podpísal memorandum o spolupráci s Priemyselným inovačným klastrom, podľa ktorého bude tento správca rizikového investičného fondu Vision Ventures Growth I podporovať investičným vstupom do startupov vybrané inovačné projekty.SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, a to pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.