Školy by sa mohli odbremeniť od duplicitnej byrokracie, tvrdí OĽaNO

Bratislava 5. septembra (TASR) - Školy by sa mohli odbremeniť od duplicitnej byrokracie. Vyplýva to z návrhu poslancov z klubu opozičného hnutia OĽaNO, aby školy a školské zariadenia podávali štatistické výkazy iba elektronickou formou. Národnej rade (NR) SR opätovne predložili novelu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.skonštatovali predkladatelia. Poukázali na to, že najmä forma ich podania sa líši pri jednotlivých výkazoch.Zdôraznili, že od informatizácie verejnej správy sa očakáva jednoduchá a rýchla dostupnosť údajov v jednotlivých informačných systémoch pre všetky subjekty verejnej správy.uviedli v dôvodovej správe.Docieliť tak chcú odbremenenie škôl od duplicitnej byrokracie. V prípade, že škola poskytne údaje do informačného systému verejnej správy, nebude už povinná opakovane ich zasielať ostatným orgánom verejnej správy.