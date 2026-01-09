|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 9.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alexej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. januára 2026
Školy, cesty či sociálne služby. BSK predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať tento rok
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať v roku 2026. Medzi nimi sú modernizácie škôl, opravy ciest a mostov, ...
Zdieľať
9.1.2026 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať v roku 2026. Medzi nimi sú modernizácie škôl, opravy ciest a mostov, rozvoj sociálnych služieb, investície do zdravotníctva, ochrana životného prostredia, ale aj podpora kultúry.
„V doprave zrekonštruujeme cesty druhej a tretej triedy v objeme 20-tisíc metrov štvorcových nových asfaltových povrchov v dĺžke 65 kilometrov," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
BSK bude aj tento rok pokračovať v opravách mostov, priepustov a odvodňovacích kanálov vo svojej správe. „Projekt obchvatu Modry posúvame do ďalšej fázy – tento rok spracujeme projektovú dokumentáciu tak, aby sme mohli v roku 2027 začať s výstavbou," priblížila Forman.
Pokračovať budú tiež v projektových prácach a povoľovacích procesoch na projektoch: križovatka ciest II/503 a III/1062 v Senci, modernizácia cesty II/503 v úseku od diaľnice D1 po križovatku v Senci a severný obchvat Malaciek. „Posúvame bližšie k realizácii nové úseky cyklotrás – Vinohradnícku cyklotrasu medzi Svätým Jurom a Pezinkom a cyklotrasu zo Zálesia do Mosta pri Bratislave," dodala.
V rámci podpory školstva, mládeže a športu bude samospráva pokračovať v modernizácii župných stredných škôl.
„Dokončíme učebne a internát pre Strednú odbornú školu (SOŠ) agrotechnickú v Bernolákove, ktorá je súčasťou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji," priblížila hovorkyňa BSK. Ďalším plánom je obnova priestorov odborných učební na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici a postupná rekonštrukcia budovy Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave.
„Plánujeme tiež obnoviť fasádu budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej na Zochovej ulici, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou," dodala Forman. Do užívania odovzdajú aj projekty z minulého roka zamerané na energetickú hospodárnosť školských budov – SPŠ stavebná a geodetická, Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium I. Horvátha a Spojená škola na Tokajíckej.
„Pokračujeme v realizácii projektov zatepľovania na Gymnáziu A Einsteina a SOŠ Polygrafickej, ktoré dokončíme a odovzdáme vdruhom štvrťroku 2026," spresnila hovorkyňa. BSK. Zrealizujú tiež ďalšie projekty energetickej efektívnosti – na Hotelovej akadémii Mikovíniho a na Obchodnej akadémii Račianska.
„Postupujeme v budovaní a príprave moderných kampusov a centier excelentnosti odborného vzdelávania v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre a na SPŠ elektrotechnickej na Hálovej ulici," dodala Forman. V areáli budúceho kampusu zdravia a športu v Petržalke začnú budovať inžinierske siete a komunikácie.
„Postavíme moderný skleník v kampuse Bernolákovo," doplnila.
V Modre zmodernizujú internát a postupne začnú rekonštruovať odborné učebne a vnútorné priestory školy. „Pokračujeme v príprave vytvorenia strednej školy pre policajné, bezpečnostné a záchranárske povolania v Pezinku," uviedla hovorkyňa BSK. Ďalším plánom je obnova a revitalizácia školských športovísk na Gymnáziu v Pezinku, na Gymnáziu Ivana Horvátha a na SPŠ elektrotechnickej na Zochovej ulici. S obnovou športoviska začnú aj na Gymnáziu A. Einsteina.
Zdroj: SITA.sk - Školy, cesty či sociálne služby. BSK predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať tento rok © SITA Všetky práva vyhradené.
„V doprave zrekonštruujeme cesty druhej a tretej triedy v objeme 20-tisíc metrov štvorcových nových asfaltových povrchov v dĺžke 65 kilometrov," uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Severný obchvat Malaciek aj cyklotrasy
BSK bude aj tento rok pokračovať v opravách mostov, priepustov a odvodňovacích kanálov vo svojej správe. „Projekt obchvatu Modry posúvame do ďalšej fázy – tento rok spracujeme projektovú dokumentáciu tak, aby sme mohli v roku 2027 začať s výstavbou," priblížila Forman.
Pokračovať budú tiež v projektových prácach a povoľovacích procesoch na projektoch: križovatka ciest II/503 a III/1062 v Senci, modernizácia cesty II/503 v úseku od diaľnice D1 po križovatku v Senci a severný obchvat Malaciek. „Posúvame bližšie k realizácii nové úseky cyklotrás – Vinohradnícku cyklotrasu medzi Svätým Jurom a Pezinkom a cyklotrasu zo Zálesia do Mosta pri Bratislave," dodala.
V rámci podpory školstva, mládeže a športu bude samospráva pokračovať v modernizácii župných stredných škôl.
„Dokončíme učebne a internát pre Strednú odbornú školu (SOŠ) agrotechnickú v Bernolákove, ktorá je súčasťou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji," priblížila hovorkyňa BSK. Ďalším plánom je obnova priestorov odborných učební na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici a postupná rekonštrukcia budovy Základnej školy a Gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave.
Moderné kampusy a rekonštrukcie
„Plánujeme tiež obnoviť fasádu budovy Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej na Zochovej ulici, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou," dodala Forman. Do užívania odovzdajú aj projekty z minulého roka zamerané na energetickú hospodárnosť školských budov – SPŠ stavebná a geodetická, Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium I. Horvátha a Spojená škola na Tokajíckej.
„Pokračujeme v realizácii projektov zatepľovania na Gymnáziu A Einsteina a SOŠ Polygrafickej, ktoré dokončíme a odovzdáme vdruhom štvrťroku 2026," spresnila hovorkyňa. BSK. Zrealizujú tiež ďalšie projekty energetickej efektívnosti – na Hotelovej akadémii Mikovíniho a na Obchodnej akadémii Račianska.
„Postupujeme v budovaní a príprave moderných kampusov a centier excelentnosti odborného vzdelávania v Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji, SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre a na SPŠ elektrotechnickej na Hálovej ulici," dodala Forman. V areáli budúceho kampusu zdravia a športu v Petržalke začnú budovať inžinierske siete a komunikácie.
„Postavíme moderný skleník v kampuse Bernolákovo," doplnila.
V Modre zmodernizujú internát a postupne začnú rekonštruovať odborné učebne a vnútorné priestory školy. „Pokračujeme v príprave vytvorenia strednej školy pre policajné, bezpečnostné a záchranárske povolania v Pezinku," uviedla hovorkyňa BSK. Ďalším plánom je obnova a revitalizácia školských športovísk na Gymnáziu v Pezinku, na Gymnáziu Ivana Horvátha a na SPŠ elektrotechnickej na Zochovej ulici. S obnovou športoviska začnú aj na Gymnáziu A. Einsteina.
Zdroj: SITA.sk - Školy, cesty či sociálne služby. BSK predstavil projekty, ktoré plánuje zrealizovať tento rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Mesto Pezinok víta rozhodnutie ministerstva životného prostredia k prieskumnému územiu Trojárová
Mesto Pezinok víta rozhodnutie ministerstva životného prostredia k prieskumnému územiu Trojárová