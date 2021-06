Skončil 28. Art Film Fest, záujem divákov prekvapil a potešil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.6.2021 (Webnoviny.sk) - Nedeľou skončil päťdňový. Do Košíc priniesol desiatky svetových filmov, ale aj domácich premiér a hostí, ktorí ich festivalovému publiku osobne uviedli. Napriek ročnej prestávke diváci a diváčky na festival nezabudli, práve naopak. Množstvo vypredaných projekcií dokazuje, že záujem o sledovanie filmov v kine pretrval a nestratil na atraktivite.V Medzinárodnej súťaži hraných filmov premietol Art Film Fest 9 snímok, spomedzi ktorých trojčlenná porota () ocenila Modrým anjelom pre najlepší film švédsko-holandsko-francúzsku(Pleasure, 2021).získal srbský režisérza film(Oaza, 2020).podala švédska herečkav spomínanom filme(Pleasure, 2021) azase ruský herec, predstaviteľ hlavného hrdinu filmu(Kitoboy, 2020). Porota sa rozhodla udeliť aj. Za kameru filmu(Sweat, 2020) poputuje do rúk poľského kameramanaFestival v spolupráci s TV JOJ každoročne vyhlasuje aj. Víťaznou snímkou, ktorá získal najviac diváckych hlasov, sa stala komédia(Un triomphe, 2020), zaradená do nesúťažnej sekcie12 domácich filmov uviedla programová sekciaa každé z jej premietaní sprevádzal úvod s delegáciou tvorcov aj diskusia po skončení filmu. Viaceré z filmov čaká po uvedení na Art Film Feste cesta kinami. Diváci a diváčky sa tak v najbližších týždňoch môžu tešiť na filmyNa úvodnom ceremoniáli Art Film Festu bolo odovzdané oceneniečeskému hercovi, ktorého film(Útěk ze seriálu, 1989) v rovnaký deň premietol.získal in memoriam režisér a kameraman, jeden z tvorcov prvého slovenského celovečerného hraného filmu(1921). Snímku festival premietol o deň neskôr na naplnenom nádvorí Katovej bašty, so živým hudobným sprievodom hudobníkovPočas Art Film Festu sa konalspriateleného12 účastníkov a účastníčok vo veku 13 až 19 rokov nakrúcalo svoje vlastné filmy, ktoré v záverečný deň festivalu odpremiérovali pred festivalovým publikom. V priebehu najbližšieho týždňa budú všetky filmy, ktoré na workshope vznikli, zverejnené online na webstránke29. ročníksa v Košiciach uskutoční v dňocha organizátori veria, že pôjde už o štandardné deväťdňové podujatie, naplnené filmami i sprievodnými akciami. Všetky ďalšie informácie budú postupne pribúdať na webstránke festivalu , kde je k dispozícii aj zhrnutie práve skončeného ročníka.Informačný servis