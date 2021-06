Je za tým platonická láska! Skladba Za rána za rosy ožíva v novej podobe v podaní Štefana Šteca.

Pesnička Za rána za rosy síce dostala moderný zvuk, no zachovala si aj atmosféru 70. rokov minulého storočia. Chalani po nej siahli aj preto, že ich sprevádzala životom už od detstva a zbožňovali ju. Štefana k pesničke priviedla jeho mama, ktorá bola, podobne ako väčšina vtedajších žien, platonicky zaľúbená do herca Michala Dočolomanského. Singel dostal aj vizuálnu podobu. Klip sa nakrúcal v nádhernom prostredí Tatier.

Kto by nepoznal slávny muzikál Na skle maľované? Skladba z neho Za rána za rosy teraz vďaka popularizátorovi folklóru Štefanovi Štecovi a kapele Peter Bič Project ožíva v novej podobe.

„Túto skladbu zbožňujem už od malička, ešte od čias, keď moja mama - ako všetky mamy v tom čase - bola platonicky zaľúbená do Michala Dočolomanského. Vedel som, že raz si ju chcem zaspievať. Aj keď sa táto skladba vníma už skoro ako slovenská ľudová pieseň, nie je to tak. Má poľskú autorku Katarzynu Gantnerovú. V melodike piesne krásne cítiť hudobnú estetiku 70. rokov. Taký dobrý bigbít! Zároveň je tam veľmi vkusne vnesená ľudovosť, čo ma najviac priťahuje na tejto skladbe. K tomu všetkému sa mi skladba spája s letom a parádou tatranskou túrou v kosodrevine. A preto bol výber jasný,“ vysvetľuje Štefan Štec.

„Štefan ma oslovil a keďže som túto pesničku poznal, muzikál Na skle maľované sa mi vždy veľmi páčil, neváhal som. Bola to pre mňa výzva, ale hlavne sa mi páči, že sa Števo posúva aj do takýchto trošku iných hudobných vôd a myslím si, že mu to veľmi sadlo. Zvuk je súčasnejší, dali sme tomu trošku iný aranž, spieva tam aj naša speváčka Viktória a v zásade je to taký zvuk Peter Bič Project,“ upresňuje Peter Bič.

Štefan už mal skúsenosť s Petrom Bičom z minulosti. Singel Báči Jašov zaznamenal veľký úspech a na to nadväzuje aj táto pieseň.

„Peťo je výborný muzikant, ktorého grunt je presne postavený na domácej tvorbe. Snažil sa veľmi nenabúrať pôvodné aranžmá, ktoré je naozaj skvelé. Myslím, že aj do tejto novej verzie sa mu podarilo vniesť niečo nové a zároveň zachovať ducha doby, kedy vznikala táto skladba. S pesničkou pracoval veľmi citlivo a myslím si, že sa mu to veľmi vkusne podarilo,“ dodáva Štefan Štec.

K skladbe Za rána za rosy vznikol aj videoklip, ktorý nás prenesie do 70. rokov minulého storočia.

„Nakrúcali sme v našich Tatrách. Samozrejme sme museli vyjsť až do pásma kosodreviny, kde sa začalo nielen nakrúcanie, ale aj príbeh celého klipu. Turista, ktorý sa bezhlavo so svojou družinou ženie z hôr za hlasom, ktorý vychádza z hotelového baru. Druhý zaujímavý priestor sa nám ponúkol v zachovalom hoteli Morava v Tatranskej Lomnici, kde sem nakrúcali interiérové scény. Práve tam sme našli zachovaný hotelový bar práve z obdobia 70. rokov. Evokuje vo mne našich rodičov, ktorí milovali ľudovú hudbu, poznali tradície, no zároveň sa vedeli odviazať v nočnom bare na Boney M. Ako sa hovorilo v Hriňovej na diskotéke DJ-ovi "Ak nemáš Boňi M, ani nevybaľuj“. Verím, že klip k tejto skladbe opráši spomienky, roztancuje ľudí a vyženie ich do krásnej prírody. Mimochodom v klipe som v pumpkách, v ktorých môj svokor brázdil tatranské chodníky v 74-tom,“ uzatvára Štefan Štec.

Klip k skladbe Za rána za rosy si môžete pozrieť tu

Aj túto skladbu zaspieva Štefan Štec na aktuálnom turné, ktoré štartuje o necelý mesiac. Lístky na koncerty si môžete kúpiť v sieti Predpredaj