Skončilo sa ôsme kolo rokovaní Spojených štátov s Talibanom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauha 12. augusta (TASR) - Ôsme kolo rokovaní medzi Spojenými štátmi a hnutím Taliban v katarskej Dauhe, cieľom ktorých je ukončiť už 18 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane, sa skončilo v noci na pondelok.Obe delegácie sa teraz budú radiť so svojimi vedeniam i o ďalších krokoch. S odvolaním sa na vyhlásenie hovorcu Talibanu Zabíhulláha Mudžáhida o tom v pondelok napísala agentúra AP.Mudžáhid označil rokovania za "dlhé a užitočné". Iný hovorca tohto extrémistického hnutia podľa AP ešte minulý týždeň uviedol, že dohoda by mala byť uzavretá už na konci tohto kola rokovaní.Očakáva sa, že Taliban sa v dohode výmenou za odchod amerických vojsk z Afganistanu zaviaže neposkytovať v tejto stredoázijskej krajine útočisko iným extrémistickým skupinám.Súčasťou dohody by mali byť aj prímerie a rokovania Talibanu s ostatnými skupinami v krajine, hoci toto radikálne hnutie už dlhodobo odmieta rokovať s oficiálnou afganskou vládou, ktorú považuje za bábku Spojených štátov.