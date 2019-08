V Moskve sa začala kampaň pred voľbami do mestského zastupiteľstva

Moskva, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. augusta (TASR) - Na mestských televíznych kanáloch a rozhlasových staniciach v Moskve sa v pondelok začína predvolebná kampaň kandidátov volieb do Moskovskej mestskej dumy. Informovala o tom v pondelok rozhlasová stanica Echo Moskvy.Ako uviedla moskovská volebná komisia, bezplatný čas vo vysielaní dostane 233 kandidátov, ktorí majú právo na to, aby médiá trikrát bezplatne odvysielali ich volebné spoty. K dispozícii majú televízne kanály Moskva-24 a Moskva-Doverije, ako aj rozhlasové stanice Moskva-FM a Radio Moskvy. Ďalší vysielací čas v médiách si kandidáti môžu dokúpiť.Moskovská volebná komisia a následne aj Ústredná volebná komisia neumožnili desiatkam nezávislých kandidátov uchádzať sa o hlasy voličov. Nepomohlo ani to, že voliči, ktorých podpisy niektorí odborníci považovali za falošné, sa znovupodpísali a predložili čestné vyhlásenie, a ani to, že niektorí z nich prišli dokonca na zasadnutia volebných komisií.Volebná kampaň sa skončí 6. septembra. Voľby sú naplánované na 8. septembra. Registrovaných je 233 kandidátov, z ktorých 171 delegovali politické strany a 62 ich ide do volieb bez podpory politického subjektu. Registrácia bola odmietnutá 57 kandidátom.V súvislosti s odmietnutím zaregistrovať časť nezávislých kandidátov sa v Moskve od polovice júla konajú pouličné protesty, počas ktorých bolo zatknutých vyše 2000 ľudí.Posledné zhromaždenie na podporu nezaregistrovaných kandidátov sa v Moskve konalo uplynulú sobotu; šlo o úradmi povolené zhromaždenie. Zadržaných počas neho bolo vyše 250 ľudí. Zhromaždenia na podporu Moskovčanov sa v sobotu konali vo viacerých ďalších mestách Ruska, kde tiež došlo k zadržaniam.