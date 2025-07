Skontrolujte platnosť pasu včas, inak môžete prísť o dovolenku

Podmienky iných krajín

3.7.2025 (SITA.sk) - Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a oddelenia dokladov hlásia zvýšený nápor žiadateľov o pasy. Cestovné kancelárie upozorňujú, že mnohí dovolenkári si platnosť pasu overia až tesne pred odchodom, čo môže viesť k strate celej dovolenky.„Každoročne máme prípady, kedy klientom jednoducho neumožnia odcestovať, pretože nemajú platný pas alebo ich pas nespĺňa požiadavky na minimálnu platnosť podľa destinácie,“ upozorňuje majiteľ cestovnej kancelárie Daka Podľa odborníkov je dôležité myslieť na to, že mnohé krajiny vyžadujú, aby bol pas platný minimálne tri až šesť mesiacov po návrate z dovolenky.„Napríklad pri ceste do obľúbeného Turecka musia mať Slováci pas platný minimálne o 150 dní dlhšie, než je plánovaný dátum vstupu do krajiny. Častou, no prehliadanou podmienkou, na ktorú cestujúci zabúdajú, je aj dostatok voľných strán v pase. Zvyčajne minimálne dve čisté strany sú potrebné pre vstupné a výstupné pečiatky hraničnej kontroly,“ vysvetľuje Gavaľa.Ak platnosť pasu skončí počas pobytu, rozhoduje letisko pri odlete. „Platnosť pasu sa kontroluje už na odletovom letisku. Ak by sa však niečo mimoriadne stalo, napríklad klient by musel ostať dlhšie v nemocnici a odletel by neskôr, pri návrate domov to zvyčajne nie je problém,“ dodáva Gavaľa.V prípade, že klient nemôže vycestovať kvôli chýbajúcemu alebo neplatnému pasu, platia štandardné storno podmienky a klient prichádza o časť alebo celú sumu zájazdu.„Poistenie storna zájazdu sa na takéto prípady nevzťahuje. Preto každému odporúčam, aby si overil platnosť dokladov minimálne dva mesiace pred odletom, najmä pri deťoch, ktorých pasy majú kratšiu platnosť. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu aj finančným stratám,“ apeluje Gavaľa.Rovnako je dôležité skontrolovať aj platnosť občianskeho preukazu, keďže ani naň sa poistenie nevzťahuje.