Šutaj Eštok obvinil opozíciu z papalášstva. Štát im má posielať milióny, sami si opasky uťahovať nemienia, tvrdí – VIDEO

Podľa ministra si opozícia nechce uťahovať opasky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Minister hovorí o falošnom ohrození demokracie

3.7.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok kritizuje opozičné strany SaS hnutie Slovensko za to isté, čo opozícia dlhodobo vyčíta jemu aj celej koalícii – papalášstvo a neochotu šetriť na sebe. Ako povedal vo videu, ktorý zverejnil na sociálnej sieti, opozičné strany tento týždeň jasne ukázali, že keď prídu ťažké časy, solidarita s ľuďmi im nehovorí nič.„Namiesto toho, aby niesli svoj diel zodpovednosti za rozvrat verejných financií, ktorý spôsobili Matovič Gröhling , chcú šetriť len na občanoch. Sami si opasky uťahovať nemienia. Štát im má posielať milióny, zatiaľ čo bežní ľudia rátajú každé jedno euro,“ povedal minister vnútra Šutaj Eštok vo videu. Reaguje tým na to, že opozícia odmieta návrh rezortu vnútra , ktorý počíta s krátením štátnych príspevkov pre politické strany.Príspevok by podľa tohto návrhu dostali len strany, ktoré sa dostali do parlamentu. Zároveň návrh hovorí o zvýšení volebnej kaucie, teda sumy, ktorú musí zložiť každá strana, ktorá sa chce zúčastniť na voľbách. Opozícia argumentuje, že zmena by favorizovala len strany, ktoré majú za sebou oligarchov a zanikli by tak menšie strany.„Témou dňa nie je žiadne ohrozenie demokracie , ktorým sa neustále falošne zakrývajú, tou skutočnou témou je neochota byť solidárni v čase, keď sa od všetkých očakáva zodpovednosť. A ja hovorím veľmi jasne – ak musia šetriť ľudia, tak aj politici,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Opozícia podľa neho však ukazuje len svoje vlastné „papalášstvo“.Predseda Hlasu zároveň uviedol, že najbohatšou stranou v prepočte na jedného člena je hnutie Slovensko. „Má presne 62 členov a za tieto roky už od štátu zinkasovala 37 miliónov eur,“ tvrdí Šutaj Eštok vo videu. Politické strany získavajú príspevok od štátu podľa toho, koľko percent získali vo voľbách. Hnutie Slovensko má však výrazne nižší počet členov ako iné politické strany.Opozícia, naopak, vyčíta koaličným stranám, vrátane Hlasu, že nehlasovali za opozičný návrh na zmrazenie platov poslancov. Návrh predložilo hnutie Slovensko. Kritizuje tiež, že zatiaľ čo ľuďom koalícia zdvihla dane, poplatky a zaviedla transakčnú daň, sebe zdvojnásobili členovia vlády platy, schválili doživotnú rentu predsedovi vlády, a v čase konsolidácie organizuje veľkolepé oslavy, keď napríklad na Cyrilo-metodské oslavy pôjde dvojnásobná suma ako vlani.