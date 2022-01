Škót Wright získal druhý titul majstra sveta v šípkach

Škót Peter Wright získal druhý titul majstra sveta v šípkach. V dramatickom finále zvíťazil v londýnskom Alexandra Palace nad Angličanom Michaelom Smithom 7:5. Z prvého triumfu sa druhý hráč sveta tešil v roku 2020.



Päťdesiatjedenročný Wright prehrával so Smithom 4:5 na sety, ale predviedol skvelý záver. "Cítim sa ako v siedmom nebi. Dokázal som to, hoci som nepodal optimálny výkon. Neviem, prečo to 90 percent zápasu nefungovalo podľa mojich predstáv. V rozhodujúcej fáze duelu mi to tam však našťastie začalo padať," uviedol pre Sky Sports po zisku trofeje Sida Waddella hráč s prezývkou "Snakebite".