Tréner Tuchel neberie osobne slová hviezdy Chelsea, Lukakua si v tíme musia chrániť

Neužitočné vyjadrenia hráča

Problém si majú vydiskutovať

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku sa pre talianske médiá posťažoval, že v anglickom tíme FC Chelsea nedostáva dostatočný priestor na trávniku a reakcia trénera Thomasa Tuchela nenechala na seba dlho čakať.V nedeľňajšom zápase 21. kola Premier League proti FC Liverpool (2:2) sa Lukaku neocitol ani medzi náhradníkmi, skončil na tribúne.Belgický reprezentant pre Sky Sports naznačil, že by sa v budúcnosti rád vrátil do Interu Miláno, ktorý s jeho veľkým pričinením získal uplynulej sezóne majstrovské "scudetto" v talianskej Serie A. Tuchel podobné úvahy rezolútne zmietol zo stola. "Je naším hráčom a ním aj zostane. Musíme ho chrániť, ale v prvom rade treba zhodnotiť situáciu, čo vlastne povedal a čo ho k tomu viedlo," skonštatoval tréner FC Chelsea."Jeho vyjadrenia boli neužitočné. Ešte som sa však nerozhodol, či sa vráti do zostavy v stredajšom zápase Ligového pohára proti Tottenhamu," dodal Tuchel. "Som fyzicky v poriadku, ale nie som nadšený z toho, koľko šancí dostávam. Taká situácia je však normálna, musím sa jej prispôsobiť," mal povedať Lukaku pre talianske médiá, cituje ho web laola1.at.Príchod 28-ročného Lukakua stál FC Chelsea 115-miliónov eur, čo z neho urobilo najdrahší prestup v dejinách tohto londýnskeho klubu zahaleného do modrej farby. Aj z tohto dôvodu súčasné napätie medzi belgickým hrotovým útočníkom a trénerom treba rýchlo vyriešiť."Našťastie, neberiem to osobne, čo vravel. Nie je to tá najhoršia vec na svete," dodal s nadhľadom Tuchel. V pondelok podvečer sa majú obaja stretnúť a vydiskutovať si svoj problém. Potom sa 48-ročný nemecký tréner rozhodne, či dá belgickému útočníkovi šancu v stredajšom semifinále EFL Cupu proti Tottenhamu.