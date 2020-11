Škóti oslavovali postup na EURO 2020 vo veľkom štýle, pohľad do šatne pripomínal 70-te roky (video)

Škótski futbalisti s neoficiálnou hymnou

14.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pohľad do šatne škótskeho národného tímu po víťaznom penaltovom rozstrele so Srbmi v Belehrade pripomínal diskotéky zo 70. rokov 20. storočia. Hrdí škótski bojovníci sa po postupe na majstrovstvá Európy po 24 rokoch natriasali v rytme skladby "I can boogie" španielskeho ženského dua Baccara, ktoré sa v roku 1977 dostalo na čelo britskej hitparády.Prečo zverenci Steva Clarka nezvolili radšej domácu produkciu v štýle Proclaimers či Bay City Rollers, by vedel najlepšie vysvetliť obranca Andrew Considine, ktorý len tento rok absolvoval reprezentačný debut a vo štvrtok večer ani len nedostal na trávnik belehradskej Marakany.Bolo to pred piatimi rokmi, keď si vtedy 28-ročný obranca Aberdeenu navliekol na seba ženské šaty a spolu s kamarátmi a otcom nahrali profesionálny videoklip. Parodovali v ňom skladbu "I can boogie", ktorá kedysi dávno lámala rekordy v počúvanosti. Considine mal na sebe károvanú minisukňu, pančuchy, podprsenku a silno nalíčenú tvár.Nahrávka sa potom objavila na svadbe ľavého beka Aberdeenu a odtiaľ už nemala ďaleko k zverejneniu medzi pospolitým ľudom. Po aktuálnom postupe na Euro 2020 škótski futbalisti si z nej urobili neoficiálnu hymnu a fanúšikovia zasa žiadajú jej návrat do hitparád.Considine si po triumfe nad Srbmi opäť raz zaspieval svoju "obľúbenú" pesničku, tentoraz v spoločnosti tešiaceho sa klbka spoluhráčov na čele s kapitánom Andym Robertsonom. Nechýbali ani Leigh Griffiths, Kieran Tierney, Scott McTominay či Callum McGregor. Video sa objavilo na twitteri škótskej reprezentácie a odtiaľ na viacerých britských weboch a portáloch. Dvaja hráči však v oslavnom kruhu chýbali. Boli nimi stredopoliari Ryan Christie a John McGinn, ktorí museli na dopingový test. "Nič si z toho nerobte, že ste zmeškali I can boogie v šatni. Veď oslava bude určite pokračovať až do rána," vraveli podľa BBC Sport tímoví kolegovia dvojici Christie - McGinn.A naozaj, na twitteri sa neskôr objavili aj ďalšie zábery z tímového hotela Škótov v Belehrade. Tentoraz hrala prím tanečná skladba od dánskej speváčky Whigfield "Saturday night" z 90. rokov. A hlavným dídžejom bol brankár David Marshall, penaltový hrdina, ktorý zlikvidoval posledný pokus Aleksandara Mitroviča."Máme za sebou úžasnú noc. Napriek tomu, že sme dostali vyrovnávajúci gól tesne pred koncom riadneho hracieho času, verili sme, že aj v penaltovom rozstrele môžeme zvíťaziť. Tieto penalty však boli asi to najťažšie, čo som v živote prekonal. Tento rok bol strašidelný pre každého obyvateľa našej krajiny a my sme vedeli, že im niečo pekné chceme priniesť. Myslím si, že po tomto zápase si každý Škót urobil doma svoju súkromnú oslavu. Spadol z nás všetkých obrovský balvan. Verím, že najbližší úspech už budeme oslavovať spoločne," uviedol 25-ročný Christie, ktorý hráva v Celticgu Glasgow, na webe denníka Daily Mail.Škótov už v nedeľu v Trnave od 15.00 h čaká zápas proti Slovensku v Lige národov. Zatiaľ čo škótski futbalisti sú s 10 bodmi na čele tabuľky 2. skupiny, Slováci sa s jedným bodom krčia na dne a reálne im hrozí zostup z B do C-divízie LN.