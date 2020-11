Tréner Tarkovič pred zápasom so Škótskom urobil zmeny, Weiss a Hancko hrať nebudú

Do nominácie pribudol Schranz

K zápasu pristúpia na 150 percent

14.11.2020 - Kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič vo zvyšných dvoch dueloch 2. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2020/2021, doma proti Škótsku (15.11.) a následne v Česku (18.11.), nebude môcť využiť služby obrancu Dávida Hancka ani krídelníka Vladimíra Weissa ml."Určite by nám pomohli, ale, bohužiaľ, zdravie sa naplánovať nedá. Keďže neboli stopercentne zdravotne v poriadku, opustili reprezentačný zraz," vyhlásil Tarkovič počas sobotňajšej tlačovej konferencie.Do mužstva sa preto rozhodol donominovať Ivana Schranza z českého klubu FK Jablonec. "V jeho prípade je trošku problém v logistike. Musí mať negatívny PCR test, preto sa po ceste z Jablonca zastaví v Prahe, kde si nechá urobiť certifikovaný test. Verím, že bude negatívny a bude môcť byť súčasťou mužstva," dodal 47-ročný rodák z Prešova.Pre Tarkoviča budú najbližšie dva zápasy možnosťou "skúsiť si niečo nové". "Verím, že hráči, ktorí dostanú príležitosť, sa pobijú o miesto v mužstve," skonštatoval.Slovenskí futbalisti sú zatiaľ s jedným bodom na poslednom 4. mieste v skupine a ak nechcú spadnúť do C-divízie, musia skončiť aspoň o priečku vyššie. Na momentálne tretích Izraelčanov však aktuálne strácajú štyri body. "Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Máme ešte šancu zmeniť to a zvrátiť v náš prospech. Motiváciu na to máme. Nemyslím si, že 120-minútový zápas v Belfaste by sa mohol odraziť na najbližšom zápase so Škótmi. Pristúpime k nemu na 150 % a verím, že ho zvládneme," poznamenal ofenzívny univerzál Ondrej Duda.