Škótskej mačke divej hrozí vyhynutie, vznikne centrum pre ich záchranu

Všetky mačky dostanú obojok s GPS

Hrozí im vyhynutie

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Na Škótskej vysočine vznikne prvé veľké britské centrum pre chov a záchranu vzácnych škótskych mačiek divých (Felis silvestris grampia). V rámci projektu Saving Wildcats by do horského pásma Cairngorms, ktoré je jednou z posledných bášt škótskych divých mačiek, mohli záchranári ročne vypúšťať až 20 mačiek odchovaných v zajatí.Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že neskôr by mohli pribudnúť aj ďalšie lokality v Škótsku. Centrum vznikne v Highland Wildlife Park neďaleko mesta Aviemore, ktorý patrí Kráľovskej zoologickej spoločnosti Škótska.Pracovať v ňom budú experti na divé mačky a bude mať aj špecializovanú veterinárnu jednotku. Všetky mačky z centra, ktoré vypustia do divočiny, dostanú obojok s GPS, aby mohli odborníci zaznamenávať ich pohyb a správanie.Projekt sa tiež zameriava na riešenie problémov, ktoré stoja za úbytkom tohto európskeho poddruhu mačky divej. Škótskym mačkám divým podľa ochrancov prírody hrozí v Británii vyhynutie.Za zmenšujúcou sa populáciou týchto zvierat sú choroby, strata prirodzeného prostredia a tiež párenie sa s domácimi mačkami.