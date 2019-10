Škótsky súd odložil rozhodnutie v prípade žiadosti o odklad brexitu

Časť budovy škótskeho parlamentu v Edinburgu. Foto: Dominika Zúborová Foto: Dominika Zúborová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Edinburgh 9. októbra (TASR) - Škótsky najvyšší súd v stredu odložil rozhodnutie o tom, či v mene britského premiéra Borisa Johnsona požiada EÚ o odklad brexitu, ak to samotný premiér spraviť odmietne. Informovali o tom v stredu stanica BBC a agentúra AP.Škótsky najvyšší civilný súd v stredu uviedol, že v prípade nemôže rozhodnúť, dokým nebude jasné, ako vo veci brexitu dopadne politická debata. S príslušným podnetom sa na súd obrátila trojica odporcov brexitu bez dohody, ktorí žiadali, aby súd v prípade hrozby takéhoto scenára uplatnil ustanovenia tzv. Bennovho zákona.Tento zákon prijal britský parlament začiatkom septembra. Legislatíva premiérovi nariaďuje, aby európskych lídrov požiadal o ďalší odklad brexitu, ak sa do 19. októbra nepodarí uzavrieť novú dohodu o brexite, pripomína stanica BBC.Podľa trojice navrhovateľov by mal súd v Edinburghu využiť svoje mimoriadne právomoci a v mene britskej vlády podpísať list so žiadosťou o odklad brexitu, ak to odmietne urobiť premiér Johnson.Súd však v stredu odmietol vo veci rozhodnúť a uviedol, že sa podnetom bude opäť zaoberať 21. októbra. Podľa sudcov by v tom čase mali byť okolnosti vystúpenia Británie z Únie už totiž "výrazne jasnejšie".Sudcovia tiež zdôraznili, že verdikt vo veci nie je ešte potrebný, keďže britská vláda v dokumentoch predložených súdu prisľúbila, že o odklad brexitu požiada v súlade s Bennovým zákonom, ak sa nepodarí uzavrieť dohodu s EÚ do 19. októbra.Premiér Johnson verejne opakuje, že Británia vystúpi z EÚ aj bez dohody o podmienkach odchodu, ak ju obe strany nedokážu dosiahnuť do stanoveného termínu brexitu 31. októbra — hoci zákon prijatý britským parlamentom vyžaduje, aby premiér v prípade neuzavretia dohody do 19. októbra požiadal Úniu o odklad brexitu.Johnson predložil EÚ minulý týždeň návrh brexitu, ktorý ponúka alternatívne riešenia pre takzvanú írsku poistku, tie však Európanov neuspokojili. Predstavitelia EÚ dali následne britskej vláde termín do konca tohto týždňa na dosiahnutie prijateľného kompromisu, ktorý by umožnil odchod Spojeného kráľovstva na základe dohody a zamedzil by hroziacemu tvrdému brexitu.