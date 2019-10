Veľkoobchodné zásoby v USA pokračovali v miernom raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. októbra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA sa v auguste zvýšili rovnakým tempom ako v júli, zaostali však za očakávaniami trhov. Poukázala na to správa, ktorú v stredu zverejnilo americké ministerstvo obchodu.Ako ministerstvo uviedlo, veľkoobchodné zásoby v USA vzrástli v auguste o 0,2 %. To je rovnaké tempo rastu ako v júli. Ekonómovia však počítali so zvýšením veľkoobchodných zásob o 0,4 %.Zásoby tovarov dlhodobej spotreby sa zvýšili o 0,3 %, zatiaľ čo zásoby tovarov krátkodobej spotreby zaznamenali iba minimálny rast o 0,1 %.Ministerstvo zároveň zverejnilo, že veľkoobchodné predaje stagnovali po tom, ako v júli zaznamenali rast na úrovni 0,2 %. Pod stagnáciu sa podpísal fakt, že predaj tovarov dlhodobej spotreby o 0,3 % vymazal pokles predajov tovarov krátkodobej spotreby v rovnakom rozsahu.