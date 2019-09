Skracujú sa lehoty na zápis a výmaz práv z katastra nehnuteľností

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) - Podľa hodnotenia Svetovej banky je Slovensko zaradené opäť do prvej desiatky v hodnotení kvality a rýchlosti registrácie nehnuteľného majetku. Svetová banka zakladá hodnotenie kvality podnikateľského prostredia v 190 krajinách sveta na 11 indikátoroch.Odborný tím banky vysoko hodnotí kvalitu procesu registrácie nehnuteľného majetku, keďže slovenské skóre v tomto ukazovateli je 90,17 v porovnaní v priemerom krajín OECD 77,17. Samotný ukazovateľ sa skladá z hodnotení, akými sú rýchlosť procesu, ceny za službu, kvality komunikácie, transparentnosti a dostupnosti informácií.Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR s cieľom ďalšieho zjednodušenia prístupu občana k službám katastra nehnuteľností a zároveň zrýchlenia registrácie majetku pripravil novelu katastrálneho zákona, ktorá vytvorila podmienky na využívanie ďalších elektronických služieb katastra.informoval TASR Pavel Hajdin, riaditeľ odboru informatiky, bezpečnosti a krízového riadenia ÚGKK SR.V nadväznosti na vyššie uvedenú novelu je plánovaný rollout projektu elektronických služieb katastra nehnuteľností (ESKN) na celom území Slovenska. Proces bude regionálny postupne od západného Slovenska na východ v závislosti od veľkosti jednotlivých pracovísk katastrálnych odborov okresných úradov. Nasadenie služieb z produkčnej prevádzky do verejnej je plánované v priebehu októbra 2019 v 2,5-týždňových intervaloch podľa regionálneho členenia - západoslovenský región 27 pracovísk, stredoslovenský kraj 24 pracovísk a východoslovenský kraj 24 pracovísk.Fungujúce elektronické služby katastra od roku 2015 využívajú predovšetkým notári, kde sa počet elektronických podaní každý rok zvyšuje a v súčasnosti dosahuje v Bratislavskom kraji až 60 %. V prípade podania návrhu na vklad do katastra v elektronickej forme umožňuje zákon znížiť správny poplatok zo 66 na 33 eur, prípadne 18 eur.