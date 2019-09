Zákazníci sú ochotní míňať v nákupných centrách ako v roku 2018

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zákazníci sú ochotní míňať v nákupných centrách približne to isté množstvo peňazí ako v roku 2018. Vyplýva to zo Správy Shopping centre index (SCI) 2019 poradensko-realitnej spoločnosti CBRE na Slovensku.K tomuto výsledku prispeli nízka nezamestnanosť, pozitívna spotrebiteľská nálada a ochota nakupovať, väčší rast však brzdila zmena otváracích hodín počas sviatkov i narastajúca konkurencia v podobe e-commerce a retail parkov. Tieto trendy sú podobné trendom v celej centrálnej a východnej Európe. Podľa správy SCI je počet zákazníkov nákupných centier na Slovensku pomerne stabilný. Tržby rástli len mierne a veľkosť priemerného nákupného košíka zostala takmer nezmenená.Najvýznamnejšie zastúpenie v nákupných centrách, a to 32 % z obsadenej nákupnej plochy, majú predajcovia oblečenia a bielizne, ktorí sú v rámci SCI zahrnutí do kategórie Móda.konštatuje správa. Kategória predajcov módne doplnky, topánok, kabeliek, šperkov, hodiniek, bižutérie a príslušenstva, má podiel takmer 9 % predajnej plochy.uviedol vedúci oddelenia retailu CBRE na Slovensku Branislav Golan s tým, že najvýraznejší nárast nájomného zaznamenali v kategórií gastronómia. Tieto prevádzky a koncepty sú často nové, lokálne a obsadzujú zvyčajne plochy 50 až 99 štvorcových metrov.Z prieskumu SCI ďalej vyplynulo, že nájomné kleslo o 5,5 %, čo je výsledok priemeru dvoch protichodných trendov. Na jednej strane v prémiových obchodných centrách s modernou architektúrou a vysokým zákazníckym komfortom v atraktívnych lokalitách stúplo priemerné nájomné vo výške 2 až 6 %.dodal vedúci oddelenia retailu Golan.