Skrášlili sme priestory detského kardiocentra. OBI deťom s radosťou!

11.6.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť OBI sa so svojimi zamestnancami už 3. rok venuje skrášľovaniu a vysádzaniu záhonov v mestách na celom Slovensku. Prinášame nové farby a inšpiratívne výsadby do našich verejných priestranstiev.Sme vďační, že tento rok sme náš projekt posunuli opäť o kúsok ďalej a nadviazali spoluprácu s Detským kardiocentrom v Bratislave. V rámci našich aktivít sme skrášlili novou kvitnúcou výsadbou parčík v areáli nemocnice.Hotový záhon sme odovzdali pacientom a zamestnancom nemocnice do užívania na oslave MDD a spolu s našim OBI bobrom sme rozdávali radosť malým aj veľkým.,,Záleží nám na tom, aby sme časť nášho OBI sveta mohli preniesť aj do verejných priestranstiev. O to viac, ak sú to miesta, ktoré slúžia rodinám a deťom. Priestory nemocníc nie sú výnimkou, priam naopak. Areál Detského kardiocentra sme spolu s kolegami skrášlili pestrofarebnými kvetmi a dekoráciami, aby v nich detskí pacienti a ostatní návštevníci nemocnice aspoň na chvíľu zabudli na svoje ťažkosti a oddýchli si na čerstvom vzduchu" dodáva Ľudovít Gášpar, Managing Director OBI Slovakia s.r.o.Ďakujeme zamestnancom OBI za podporu a Nadácii Detského kardiocentra za príležitosť urobiť spolu s OBI deťom radosť!