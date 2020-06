Skrátená sezóna F1 bude bez troch veľkých cien v Ázii, preteky definitívne zrušili

Osem pretekov už potvrdili

Seriál začne v Rakúsku

12.6.2020 - Mimo Európy v tejto sezóne formule 1 ruže zrejme nepokvitnú. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) v piatok definitívne zrušila tri veľké ceny mimo európskeho kontinentu - v Azerbajdžane, Singapure a Japonsku. Spoločným menovateľom sú pretrvávajúce problémy s pandémiou koronavírusu.Grand Prix Azerbajdžanu sa pôvodne mala konať 7. júna a preteky v Singapure boli naplánované na 20. septembra.V oboch prípadoch ide o tzv. mestské okruhy a dlhé dodacie lehoty by boli problém v aktuálnom období koronavírusu vo svete.Čo sa týka VC Japonska, ktorá mala byť 11. októbra, tam sa organizátori obávajú pretrvávajúcich cestovných obmedzení.Riadiaci orgán efjednotky naďalej verí, že skrátená sezóna 2020 bude obsahovať 15 - 18 podujatí, osem z nich už bolo potvrdených.Piateho a dvanásteho júla sa uskutočnia prvé dve podujatia v rámci Veľkej ceny Rakúska na Red Bull Ringu v Spielbergu. Nasledovať bude 19. júla VC Maďarska a potom dve VC v Anglicku na okruhu Silverstone (2.8. a 9.8.).Šieste preteky sú na programe v španielskej Barcelone (16.8.). V závere augusta (30.8.) by sa malo jazdiť v Belgicku na okruhu Spa-Francorchamps a v úvode septembra (6.9.) v talianskej Monze."Sme presvedčení, že do konca sezóny v polovici decembra v Abú Zabí budeme môcť odjazdiť 15 až 18 pretekov," uvádza sa v stanovisku FIA.