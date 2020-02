Skrátené legislatívne konanie je nezákonné, trinásty dôchodok si podľa Via Iuris žiada diskusiu

Obmedzené prípady

25.2.2020 (Webnoviny.sk) - Skrátené legislatívne konanie, ktoré v utorok odhlasovala Národná rada Slovenskej republiky (NR SR), je nezákonné. Ako pre agentúru SITA uviedla mimovládna organizácia Via Iuris , skrátené legislatívne konanie je výnimočným inštitútom a je možné ho využiť iba v prípade mimoriadnych okolností.Mimovládka vysvetľuje, že podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR tak možno postupovať iba v prípadoch ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, prípadne ak štátu hrozia značné hospodárske škody. Parlament v utorok v skrátenom legislatívnom konaní rokuje o jednej z troch vládou schválených noviel zákona – o zavedení 13. dôchodku.„Predkladaný zákon nie je takým prípadom a dôvodom pre skrátené konanie nie je ani akákoľvek povolebná situácia, o ktorej hovoria predkladatelia zákona. Navyše aj reakcie, ktoré tento postup vlády a parlamentu vyvolal, dosvedčujú, že zákon o 13. dôchodku si vyžaduje širšiu celospoločenskú diskusiu, ktorá by bola možná pri zachovaní riadneho a zákonného postupu parlamentu,“ skonštatovala advokátka spolupracujúca s Via Iuris Eva Kováčechová. Dodala, že hrubé a zjavné porušovanie zákona poslancami vedie k znižovaniu dôvery verejnosti v právny štát.Parlament v utorok rokuje o návrhoch na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov, k zvýšeniu rodinných prídavkov na deti o sto percent a k zrušeniu diaľničných známok pre autá do 3,5 tony.Minulý týždeň v piatok 21. februára nebolo plénum dvakrát po sebe uznášaniaschopné.Hlasovanie o návrhoch na skrátené legislatívne konanie sa preto presunulo na utorok 25. februára. Parlament by mal v utorok pokračovať aj v prerušenej rozprave k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známemu ako Istanbulský dohovor.Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR odporučil plénu parlamentu nevysloviť súhlas s dohovorom. Očakáva sa, že poslanecká snemovňa tento návrh podporí.