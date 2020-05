Skrátený formát reštartu Fortuna ligy sa nepáči všetkým klubom, šéf Slovana vidí vypočítavosť

Majstrom po prvom zápase

Vyhral krízový variant

Problém nájsť motiváciu



Fortuna liga 2019/2020



program nadstavby



SKUPINA O TITUL

1. kolo - sobota 13. júna: ŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, MŠK Žilina - FC Spartak Trnava, FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín Michalovce

2. kolo - sobota 20. júna: MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava

3. kolo - sobota 27. júna: MFK Ružomberok - MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak Trnava

4. kolo - sobota 4. júla: FC Spartak Trnava - MFK Ružomberok, ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina

5. kolo - sobota 11. júla: MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava



SKUPINA O UDRŽANIE SA

1. kolo - sobota 13. júna: Trenčín - FK Pohronie, Zlaté Moravce - Nitra, Senica - Sereď

2. kolo - sobota 20. júna: Sereď - FK Pohronie, Nitra - Senica, Zlaté Moravce - Trenčín

3. kolo - sobota 27. júna: FK Pohronie - Zlaté Moravce, Senica - Trenčín, Sereď - Nitra

4. kolo - sobota 4. júla: Nitra - FK Pohronie, Trenčín - Sereď, Senica - Zlaté Moravce

5. kolo - sobota 11. júla: FK Pohronie - Senica, Zlaté Moravce - Sereď, Trenčín - Nitra



SKUPINA O TITULŠK Slovan Bratislava - MFK Ružomberok, MŠK Žilina - FC Spartak Trnava, FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina - ŠK Slovan BratislavaMFK Ružomberok - MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava, MFK Zemplín Michalovce - FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava - MFK Ružomberok, ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce, FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK ŽilinaMFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda, MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce, ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak TrnavaSKUPINA O UDRŽANIE SATrenčín - FK Pohronie, Zlaté Moravce - Nitra, Senica - SereďSereď - FK Pohronie, Nitra - Senica, Zlaté Moravce - TrenčínFK Pohronie - Zlaté Moravce, Senica - Trenčín, Sereď - NitraNitra - FK Pohronie, Trenčín - Sereď, Senica - Zlaté MoravceFK Pohronie - Senica, Zlaté Moravce - Sereď, Trenčín - Nitra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Po schválení reštartu sezóny 2019/2020 v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa niektoré kluby nestotožňujú so schváleným modelom. Líder tabuľky ŠK Slovan Bratislava dokonca konkurenčné kluby obvinil, že ich "vypočítavosť zvíťazila nad zdravým rozumom". Únia ligových klubov (ÚLK) ako riadiaci orgán Fortuna ligy v piatok schválila, že najvyššia súťaž na Slovensku by mohla pokračovať od soboty 13. júna, dohrávať sa však nebude všetkých desať kôl nadstavby, ale len polovica. Za odohratie celej nadstavby boli aj MŠK Žilina Rozhodnutie ÚLK je pritom stále podmienené súhlasným stanoviskom od Úradu verejného zdravotníctva SR smerom k manuálu k organizácii zápasov, ktorý mu zaslala ÚLK. Až po odobrení z tejto strany nič nebude stáť v ceste k reštartu FL.V skupine o titul je lídrom Slovan Bratislava, ktorý má náskok desiatich bodov pred druhým MŠK Žilina, tretia Dunajská Streda na druhú priečku stráca sedem bodov. Do tejto časti sa prebojovali aj Michalovce, Trnava a Ružomberok.Keďže v hre bude po novom iba 15 bodov, za istých okolností sa môže stať, že už po prvom zápase budú mať "belasí" nedostižný náskok pred svojimi prenasledovateľmi."Vyvinuli sme maximálne úsilie a verejný tlak, aby sa liga dohrala v plnom rozsahu. Mrzí nás rozhodnutie klubov a ÚLK. Skrátený formát nedáva žiadne opodstatnenie. Vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku nič nebránilo dohrať ligu v plnej verzii. Prijaté rozhodnutie považujeme za účelové, vypočítavosť niektorých klubov zvíťazila nad zdravým rozumom," uviedol na webe Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší."Skrátený formát nemá žiadne iné opodstatnenie ako osobné záujmy klubov, ktorým vyhovuje udržať si svoje postavenie či nevypadnúť! Skrátený formát sme považovali za krízový variant v prípade, ak by sa liga mohla z dôvodu vývoja situácie začať až v júli. Pri súčasnom vývoji ho považujeme za alibistický a vôbec sa nemal dostať na rokovací stôl. Ligu totiž oživíme len naoko a bez skutočného športového náboja, čo nepomôže ani sledovanosti televíznych zápasov," doplnil vrcholný funkcionár bratislavského klubu a tiež uviedol: "Sme znechutení rozhodnutím, ktoré považujeme za hrubo nezodpovedné."V podobobnom, no nie až tak ostrom tóne sa na svojich klubových weboch vyjadrili aj predstavitelia Spartaka Trnava a MŠK Žilina."Prekvapil ma postoj viacerých klubov, ktoré nechceli hrať vôbec, čo považujem za maximálne nezodpovedné voči fanúšikom. Je jasné, že pre väčšinu mužstiev bude týmto pádom problém nájsť motiváciu do zápasov. Nepredpokladám, že by si prvá trojica nechala zobrať pohárové miestenky," povedal riaditeľ trnavského klubu Milan Cuninka.Za MŠK Žilina verdikt ÚLK komentoval športový manažér klubu Karol Belaník, ktorý bol spomedzi zástupcov uvedených troch klubov najmiernejší."Väčšina klubov bola za skrátenú verziu nadstavby. My sme boli za dohratie plnej, dvojkolovej nadstavby," uviedol.