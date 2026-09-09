|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. septembra 2026
Škriniar držal Vlahoviča za krk. Srba prešetruje disciplinárka, Besiktas žiada trest aj pre slovenského obrancu – VIDEO
Vlahovič ho mal po vzájomnom súboji urážať a žiadať od rozhodcu odpískanie za hru rukou, čo sa však nestalo. Istanbulské vyhrotené mestské derby medzi Fenerbahce a Besiktasom priniesol okrem triumfu ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Vlahovič ho mal po vzájomnom súboji urážať a žiadať od rozhodcu odpískanie za hru rukou, čo sa však nestalo.
Istanbulské vyhrotené mestské derby medzi Fenerbahce a Besiktasom priniesol okrem triumfu hostí 2:1 aj konflikt medzi kapitánom domácich Milan Škriniarom a útočníkom súpera Dušanom Vlahovičom.
Obaja hráči videli od rozhodcu žlté karty za nešportové správanie v 53. minúte. Ich hádka však bude mať aj disciplinárnu dohru - avšak zatiaľ len na strane Srba.
Jeho klub ho obhajuje a vyzýva, nech sa prešetrí aj správanie Slováka, ktorý ho počas konfliktu držal za krk a údajne mu ukázal aj obscénne gesto.
Vlahovič ho mal po vzájomnom súboji urážať a žiadať od rozhodcu odpískanie za hru rukou, čo sa však nestalo. Počas avizovania na arbitra však adresoval aj slová Škriniarovi, ktorý to nenechal len tak.
Obaja sa k sebe priblížili, dotýkali sa hlavami, strkali a slovenský obranca chytil Srba za krk, na čo teatrálne súper spadol na zem. Zákrok nebol natoľko silný a reakcia bola prehnaná.
Rivalmi už boli v talianskej Serie A, keď Vlahovič nastupoval za Juventus Turín a Škriniar zažil krásne roky v drese milánskeho Interu.
"Postúpenie nášho futbalistu Dušana Vlahoviča disciplinárnej komisii (DK) je konkrétnym ukazovateľom toho, ako ďaleko je turecký futbal riadený princípmi spravodlivosti a rovnosti. V situácii, keď hráč súpera, ktorý počas celého zápasu provokoval nášho futbalistu svojimi činmi a vyhláseniami, nebol postúpený DK, je rozhodnutie poslať Vlahoviča pred DK neprijateľné," uviedol vo vyhlásení Besiktas.
Takto podľa neho ukázali Turecká futbalová federácia a jej orgány svoj nepriateľský postoj voči klubu. Pridali tak niekoľko otázok priamo na kompetentných.
"Ak bolo toto rozhodnutie o postúpení založené na záberoch od vysielateľa, boli vám poskytnuté iba zábery nášho hráča? Ak je VAR schopný monitorovať oboch futbalistov zo všetkých uhlov počas incidentu na ihrisku, prečo nebola vnímaná potreba predvolať rozhodcu zápasu?" píše sa tam ďalej.
"Vysielateľ Trendyol Süper Lig – od ktorého sa očakávalo, že bude fungovať podľa zásad objektivity a rovnosti – tiež výrazne zlyhal v spôsobe, akým prezentoval daný incident. Tým, že zobrazil nášho hráča na obrazovke, zatiaľ čo nezobrazil futbalistu súpera, konal v rozpore so zásadami vysielania. Ako Besiktas JK týmto informujeme verejnosť, že podáme potrebné námietky príslušným orgánom na ochranu práv nášho klubu aj hráča Dušana Vlahoviča," dodal klub vo verejnom vyjadrení.
Derby ovládol na ihrisku súpera Besiktas, ktorému po 4 kolách patrí druhé miesto o bod za Galatasarayom. Fenerbahce so Škriniarom je na 9. priečke.
Kapitána slovenského národného tímu, ale aj tureckého celku, čaká vo štvrtok 10. septembra úvodné vystúpenie v hlavnej fáze Ligy majstrov na domácej pôde proti AS Rím.
Zdroj: SITA.sk - Škriniar držal Vlahoviča za krk. Srba prešetruje disciplinárka, Besiktas žiada trest aj pre slovenského obrancu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Istanbulské vyhrotené mestské derby medzi Fenerbahce a Besiktasom priniesol okrem triumfu hostí 2:1 aj konflikt medzi kapitánom domácich Milan Škriniarom a útočníkom súpera Dušanom Vlahovičom.
Obaja hráči videli od rozhodcu žlté karty za nešportové správanie v 53. minúte. Ich hádka však bude mať aj disciplinárnu dohru - avšak zatiaľ len na strane Srba.
Jeho klub ho obhajuje a vyzýva, nech sa prešetrí aj správanie Slováka, ktorý ho počas konfliktu držal za krk a údajne mu ukázal aj obscénne gesto.
Rivali už z Talianska
Vlahovič ho mal po vzájomnom súboji urážať a žiadať od rozhodcu odpískanie za hru rukou, čo sa však nestalo. Počas avizovania na arbitra však adresoval aj slová Škriniarovi, ktorý to nenechal len tak.
Obaja sa k sebe priblížili, dotýkali sa hlavami, strkali a slovenský obranca chytil Srba za krk, na čo teatrálne súper spadol na zem. Zákrok nebol natoľko silný a reakcia bola prehnaná.
Rivalmi už boli v talianskej Serie A, keď Vlahovič nastupoval za Juventus Turín a Škriniar zažil krásne roky v drese milánskeho Interu.
Málo záberov
"Postúpenie nášho futbalistu Dušana Vlahoviča disciplinárnej komisii (DK) je konkrétnym ukazovateľom toho, ako ďaleko je turecký futbal riadený princípmi spravodlivosti a rovnosti. V situácii, keď hráč súpera, ktorý počas celého zápasu provokoval nášho futbalistu svojimi činmi a vyhláseniami, nebol postúpený DK, je rozhodnutie poslať Vlahoviča pred DK neprijateľné," uviedol vo vyhlásení Besiktas.
Takto podľa neho ukázali Turecká futbalová federácia a jej orgány svoj nepriateľský postoj voči klubu. Pridali tak niekoľko otázok priamo na kompetentných.
"Ak bolo toto rozhodnutie o postúpení založené na záberoch od vysielateľa, boli vám poskytnuté iba zábery nášho hráča? Ak je VAR schopný monitorovať oboch futbalistov zo všetkých uhlov počas incidentu na ihrisku, prečo nebola vnímaná potreba predvolať rozhodcu zápasu?" píše sa tam ďalej.
Podajú námietky
"Vysielateľ Trendyol Süper Lig – od ktorého sa očakávalo, že bude fungovať podľa zásad objektivity a rovnosti – tiež výrazne zlyhal v spôsobe, akým prezentoval daný incident. Tým, že zobrazil nášho hráča na obrazovke, zatiaľ čo nezobrazil futbalistu súpera, konal v rozpore so zásadami vysielania. Ako Besiktas JK týmto informujeme verejnosť, že podáme potrebné námietky príslušným orgánom na ochranu práv nášho klubu aj hráča Dušana Vlahoviča," dodal klub vo verejnom vyjadrení.
Derby ovládol na ihrisku súpera Besiktas, ktorému po 4 kolách patrí druhé miesto o bod za Galatasarayom. Fenerbahce so Škriniarom je na 9. priečke.
Kapitána slovenského národného tímu, ale aj tureckého celku, čaká vo štvrtok 10. septembra úvodné vystúpenie v hlavnej fáze Ligy majstrov na domácej pôde proti AS Rím.
Zdroj: SITA.sk - Škriniar držal Vlahoviča za krk. Srba prešetruje disciplinárka, Besiktas žiada trest aj pre slovenského obrancu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zahral si aj na MS 2026. Austrálčan Volpato dostal pokutu za pozitívny test na drogy
Zahral si aj na MS 2026. Austrálčan Volpato dostal pokutu za pozitívny test na drogy
<< predchádzajúci článok
Rázne rozhodnutie Courtoisa. Prezradil, ako vidí budúcnosť v belgickej reprezentácii – FOTO
Rázne rozhodnutie Courtoisa. Prezradil, ako vidí budúcnosť v belgickej reprezentácii – FOTO