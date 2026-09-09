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 24hod.sk    Šport

09. septembra 2026

Rázne rozhodnutie Courtoisa. Prezradil, ako vidí budúcnosť v belgickej reprezentácii – FOTO


Tagy: belgická futbalová reprezentácia

Brankár Realu Madrid sa rozhodol vynechať celý ročník Ligy národov. Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois až do septembra 2027 pozastavil svoju reprezentačnú kariéru.Tridsaťštyriročný gólman ...



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9.9.2026 (SITA.sk) - Brankár Realu Madrid sa rozhodol vynechať celý ročník Ligy národov.


Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois až do septembra 2027 pozastavil svoju reprezentačnú kariéru.Tridsaťštyriročný gólman absolvoval zatiaľ posledný z 115 reprezentačných zápasov na nedávnych majstrovstvách sveta a do zostavy belgických "Červených diablov" sa vráti najskôr počas kvalifikácie o postup na ME 2028.

Courtois nebude k dispozícii na najbližšie zápasy Ligy národov pod vedením nového trénera Marka Van Bommela, Belgičania púť súťažou začnú 25. septembra súbojom proti Taliansku. Van Bommel totiž Courtoisovi oznámil, že mu nemôže garantovať miesto v základnej zostave.

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"Rozhodol som sa, že nebudem hrať celú kampaň Ligy národov s Červenými diablami. Ak by však tréner čelil zraneniam, môžem byť výnimočne povolaný," povedal Courtois po utorkovom víťazstve Realu Madrid v Lige majstrov nad Interom Miláno.

Náhradu za Courtoisa by mali mať Van Bommel k dispozícii v podobe mladých brankárov - dvadsaťštyriročného Senneho Lammensa z Manchesteru United a 21-ročného Mikea Pendersa z FC Chelsea.

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"Pre kvalifikáciu o postup na ME budem opäť prístupný. Ak brankár z Ligy národov podá dobrý výkon, Van Bommel ho možno udrží aj naďalej. Ja však chcem o svoje miesto zabojovať a dokázať, že môžem byť opäť jednotkou," uviedol Courtois.




Fotogaléria: Thibaut Courtois

















30 fotiek v galérii









Zdroj: SITA.sk - Rázne rozhodnutie Courtoisa. Prezradil, ako vidí budúcnosť v belgickej reprezentácii – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: belgická futbalová reprezentácia
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