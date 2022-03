Škriniar hráčom zápasu medzi Inter Miláno a FC Liverpool, napriek výhre jeho tím do štvrťfinále nejde (video)

Odchádzali so vztýčenou hlavou

Všetko skomplikovala druhá žltá karta

Prvá prehra Liverpoolu v sezóne

Kvality Interu ocenil aj Klopp

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský obranca Milan Škriniar sa stal hráčom zápasu FC Liverpool Inter Miláno v utorňajšej odvete osemfinále futbalovej Ligy majstrov. Taliansky majster napriek víťazstvu 1:0 na Anfield Road skončil svoje tohtosezónne účinkovanie v prestížnej súťaži. Prvý zápas na domácom trávniku prehral 0:2.Škriniar bol od začiatku zápasu pevnou oporou obrany hostí. Skvelý bol najmä jeho zákrok pri hlavičke kapitána domácich Virgila van Dijka , ktorá mala gólové parametre.“Som smutný z toho, že sme vypadli. Odchádzame však so vztýčenou hlavou. Ukázali sme charakter. Verili sme, že to dokážeme, ešte viac po strelenom góle,“ uviedol dvadsaťsedemročný Slovák.V druhom polčase po hodine hry skóroval strelou z hranice šestnástky Lautaro Martínez . Krátko na to šance hostí na postup výrazne znížil Alexis Sánchez , keď za šľapák dostal druhú žltú kartu a išiel predčasne pod sprchy. Liverpool si v záverečnej polhodine postup postrážil.“Hrať s desiatimi hráčmi proti Liverpoolu je ťažké. Rozhodca uvidel faul a dal druhú žltú kartu, takže to bolo správne,“ doplnil Škriniar.Hosťom sa v Liverpoole zranili Stefan de Vrij aj Marcelo Brozovič “Dúfam, že ich problémy nie sú vážne, pretože sú pre nás veľmi dôležití. Máme pred sebou ligu aj Taliansky pohár. Musíme vynaložiť maximálne úsilie. Takéto výkony ako ten proti Liverpoolu nám pomáhajú rásť,“ prezradil Škriniar.Inter na druhom mieste v tabuľke Serie A zaostáva za mestským rivalom AC Miláno o dva body, ale má zápas k dobru.“Na Anfielde sme urobili maximum. Z týchto dvoch zápasov vychádzame ako lepší tím,“ uviedol tréner talianskeho majstra Simone Inzaghi Víťaz Ligy majstrov z roku 2019 postúpil do štvrťfinále štvrtýkrát za posledných päť rokov. V osemfinálovej odvete zaznamenal prvú tohtosezónnu prehru v Lige majstrov. V závere mal šancu na vyrovnanie Mohamed Salah , ktorý trafil bránkovú konštrukciu.“Na začiatku sme sa trápili. V druhom polčase sme lepšie podržali loptu. Najdôležitejšie je, že sme postúpili. Dúfam, že v ďalšom zápase budeme lepší,“ uviedol po zápase najlepší strelec "The Reds".Inter Miláno je prvým tímom, ktorému sa podarilo vyhrať na Anfield Road po 366 dňoch. Posledné víťazstvo si odtiaľ predtým odniesol Fulham.“Inter je naozaj dobrý tím, ktorý je nastavený na takéto zápasy. Sú to bojovníci a som rád, že proti nim nehráme každý deň,“ prezradil tréner domácich Jürgen Klopp pre televíznu stanicu BT Sport.FC Liverpool je stále v hre o štyri tituly v tejto sezóne. Minulý mesiac vyhral Ligový pohár, je vo štvrťfinále FA Cupu a na 6 bodov stiahol náskok Manchestru City na čele Premier League.