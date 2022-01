Škriniar pomohol gólom k návratu Interu na čelo Serie A, čaká ho veľký súboj o taliansky Superpohár

Škriniar usmernil Bastoniho center

10.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sila futbalového tímu často spočíva aj v tom, že za tradičných strelcov vedia zaskočiť iní hráči. Keď to v milánskom Interi nejde podľa predstáv útočníkom, plnohodnotne ich nahradia obrancovia.V nedeľňajšom zápase 21. kola Serie A to platilo stopercentne, tri body pre "nerazzurri" vystrieľali proti Laziu Rím hráči z defenzívnej línie.Po polhodine hry rozvlnil sieť Alessandro Bastoni a v 67. minúte strelil víťazný gól Milan Škriniar po prihrávke Bastoniho.Inter zdolal Lazio 2:1 a vrátil sa na čelo tabuľky o jeden bod pred mestského rivala AC Miláno. Škriniar a spol. navyše majú k dispozícii zápas k dobru.Škriniar svoj tretí gól v aktuálnej sezóne Serie A strelil typickým spôsobom.Na hranici "malého vápna" vyskočil najvyššie na center od Bastoniho a hlavou usmernil loptu od brvna za chrbát brankára hostí Thomasa Strakoshu."Streliť gól je zakaždým výborný pocit. Dvojnásobne ma teší, že to bolo po skvelom centri od môjho dobrého priateľa Bastoniho. Naozaj som rád, že som mohol skórovať po skvelej prihrávke Gerryho. Tak ho voláme, lebo vyzerá ako žirafa," skonštatoval Milan Škriniar podľa oficiálneho webu Interu Miláno."Gól som oslávil sklzom po kolenách a myslím si, že mi to vzalo niekoľko vrstiev kože," dodal Škriniar v dobrej nálade."Chceli sme začať nový rok víťazne a napriek problémom sa nám to podarilo. Lazio má svoju kvalitu, ale vyhrali sme zaslúžene," uviedol tréner Interu Miláno Simone Inzaghi.Inter Miláno v najvyššej talianskej súťaži vyhral už ôsmy zápas bez prerušenia.Dosiaľ naposledy zverenci Simoneho Inzaghiho prišli o body po remíze 1:1 s AC Miláno ešte 7. novembra 2021. Odvtedy prehrali len s Realom Madrid v skupinovej časti Ligy majstrov (0:2)."Dosiahli sme ďalšie dôležité víťazstvo, ale pozeráme sa dopredu. Už o pár dní nás čaká zápas o taliansky Superpohár proti Juventusu Turín a to bude čosi naozaj veľké. Už aj preto, že hráme proti Juventusu, čo je vždy výnimočné, niečo ako derby. Počul som, že majú nepríjemne zraneného Chiesu, čo mi je ľúto. My sa však sústredíme na seba. Trochu oslávime triumf nad Laziom a od pondelka sa pripravujeme na Juventus," uzavrel Škriniar na webe sportface.it.Súboj o taliansky Superpohár odohrajú v stredu 12. januára na San Sire v Miláne od 21.00 h.