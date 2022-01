Tréner slovenskej futsalovej reprezentácie M. Berky v nominácii na top trénera sveta 2021

Trénerovi slovenskej futsalovej reprezentácie Mariánovi Berkymu sa dostalo veľkej pocty. Jeho meno figuruje v desaťčlennej nominácii 22. ročníka ankety Futsalplanet Awards 2021 na najlepšieho trénera sveta. V renomovanej ankete zabojujú aj slovenskí futsalisti, ktorých nominovali v kategórii najlepší mužský národný tím na svete.





"Je pre mňa veľká pocta a a zadosťučinenie dostať sa medzi ´Top 10 trénerov sveta´. Ďakujem všetkým hráčom a realizačnému tímu reprezentácie. Táto nominácia patrí aj im," povedal tréner majstrovského MIMEL-u Lučenec. Berkymu v kategórii robia spoločnosť reprezentační tréneri Bachodir Achmedov (tréner Uzbekistanu), Bruno Garcia Formoso (tréner Japonska), Hicham Dguig (tréner Maroka), Freddy Miguel González Barrera (tréner Venezuely), Jorge Gomes Braz (tréner Portugalska), Paulo Ricardo Figueiroa Silva "Kak" (tréner Kazachstanu), Ivo Krezo (tréner Bosny a Hercegoviny), Matias Raul Lucuix (tréner Argentíny) a Seyed Mohammad Nazemasharieh (tréner Iránu).Berky so svojimi zverencami pre Slovensko vybojoval historicky prvý postup na futsalové majstrovstvá Európy. Tie sa od 19. januára do 6. februára uskutočnia v holandských mestách Amsterdam a Groningen. Slováci sa momentálne pripravujú na ME v kempe v Piešťanoch.