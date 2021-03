Škriniar ustrážil Zapatu a strelil víťazný gól, jeho výkon bol podľa Talianov kolosálny (video)

Svoj výkon okorenil gólom

Škriniar je na vyššej úrovni

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Interu Miláno urobili ďalší dôležitý krok k zisku prvého majstrovského titulu po jedenástich rokoch. Pondelkové víťazstvo nad Atalantou Bergamo 1:0 sa rodilo v pote tváre a pri streleckej absencii útočníkov. Tentoraz za nich zaskočil slovenský muž z defenzívy. Milan Škriniar gólom v 54. minúte rozhodol o tom, že Inter má pred mestským rivalom AC naďalej na čele Serie A náskok šiestich bodov. A strata majstrovského Juventusu na treťom mieste je dokonca 10-bodová."Naši súperi v boji o titul nezaváhali, preto sme si to nemohli dovoliť ani my. Vyhrali sme nad súperom, ktorý má skvelú ofenzívu a vzal body takmer všetkým veľkým mužstvám v našej súťaži. Vyhrali sme nad súperom, ktorý od roku 2019 zakaždým strelil u súpera aspoň jeden gól a mohol nás obrať o možnosť priblížiť sa k titulu. Teraz je však za nami o 13 bodov," uviedol tréner Interu Miláno Antonio Conte Milan Škriniar tradične odohral na pravej strany trojčlennej obrany "Nerazzurri" celý zápas a tentoraz svoj takmer bezchybný defenzívny výkon okorenil víťazným gólom. Po rohovom kope v 54. minúte nastala v šestnástke Atalanty neprehľadná situácia, lopta sa po viacerých zmenách smeru dostala k Škriniarovi a ten nezaváhal. Po bleskovom "sklepnutí" úradujúci slovenský futbalista roka presne namieril k pravej žrdi bránky Marca Sportiella. Bola to jediná strela na bránku v podaní hráčov Interu Miláno za celý zápas, ich súper mal tri a celkovo desať streleckých pokusov."Hráč Atalanty Duván Zapata je fyzicky jeden z najsilnejších útočníkov v Serie A a Škriniar ho mal pod kontrolou po väčšinu zápasu. A k tomu ešte aký gól strelil...," pochválil slovenského obrancu taliansky web SempreInter.com. Škriniara ocenil najvyššou známkou spomedzi všetkých hráčov oboch tímov, dostal hodnotenie 8,5. Brankár Samir Handanovič, ktorý si udržal čisté konto, dostal "len" osmičku."Výkony Milana Škriniara sú kolosálne. Spomíname ho takmer každý týždeň, ale jeho súčasná forma nesmie zostať bez odozvy. Celá trojčlenná obrana Interu hrá výborne, ale zatiaľ čo Alessandro Bastoni a Stefan de Vrij sú výborní, Škriniar je ešte na vyššej úrovni. Jeho gól proti Atalante má seizmické rozmery," doplnil taliansky zdroj.Škriniar strelil v tejto sezóne Serie A už tri góly a z toho dva boli víťazné. Okrem triumfu nad Atalantou Bergamo rozhodol aj o víťazstve nad Hellasom Verona 2:1 deň pred Vianocami.