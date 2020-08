Škriniar už nie je nepredajný, v Interi má problematický vzťah s trénerom Contem

Problematický vzťah s Contem

Medzi záujemcami aj "kohúti"

referuje Tuttosport.

V predchádzajúcich mesiacoch sa objavili aj špekulácie o záujme španielskeho FC Barcelona , francúzskeho tímu Paríž Saint-Germain či iných anglických klubov

Manchester United a FC Liverpool.

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pozícia slovenské futbalového obrancu Milana Škriniara v talianskom klube Inter Miláno už nie je tak neotrasiteľná ako v minulosti.Ako upozornil taliansky web tuttosport.com, stopér slovenskej reprezentácie v ostatných piatich dueloch Interu nastúpil v základnej zostave len raz a ani vtedy neabsolvoval celý zápas. Aj tohtotýždňový víťazný duel "Nerazzurri" v osemfinále Európskej ligy 2019/2020 sledoval iba za lavičky náhradníkov.Podľa Tuttosportu je problematický vzťah medzi Škriniarom a trénerom Antoniom Contem. O Slováka sa zaujímavú mnohé veľkokluby naprieč celou Európou, doteraz však Inter nechcel ani počuť o jeho odchode. Ak však zostane Conte koučom A-tímu aj pre nasledujúcu sezónu, odchod Škriniara bude omnoho viac reálny.Slovenský bek by mohol prestúpiť aj do anglického Tottenhamu Hotspur , taký je posledný šum na prestupovom trhu. Hotspur údajne ponúkajú za Škriniara francúzskeho reprezentačného stredopoliara Tanguya Ndombeleho."V ostatných týždňoch sa rokovania Interu a Tottenhamu zintenzívnili,"Ak Conte opustí lavičku Interu, Škriniar by mal v klube zostať. Je totiž jedným z najmladších členov defenzívnych radov Milánčanov, podľa mnohých však už patrí medzi najlepších bekov na "starom kontinente".Milan Škriniar pôsobí v Interi Miláno od júla 2017, predtým hral od januára 2016 za Sampdoriu Janov. Pred odchodom do Talianska absolvoval päť sezón v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži vo farbách Žiliny, časť ročníka 2012/2013 strávil na hosťovaní v Zlatých Moravciach.