Juventus po vypadnutí z Ligy majstrov vyhodil trénera Sarriho, o jeho nástupcovi sa špekuluje už dlhšie

8.8.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín ukončil spoluprácu s trénerom Mauriziom Sarrim . Stalo sa tak iba niekoľko hodín po vypadnutí "starej dámy" v osemfinále Ligy majstrov 2019/2020. Juventus síce v piatok zásluhou dvoch gólov Crisitana Ronalda zvíťazil nad francúzskym tímom Olympique Lyon 2:1, no v prvom súboji na pôde súpera prehral 0:1 a do štvrťfinále postúpili Francúzi.Šesťdesiatjedenročný Maurizio Sarri prišiel na lavičku Juventusu pred sezónou 2019/2020 po jednom roku v anglickom tíme FC Chelsea . Predtým strávil tri roky v Neapole.Nástupca Massimiliana Allegriho pri kormidle Juve síce obhájil titul v Serie A , no jeho zverenci v LM vypadli ešte skôr ako pred rokom. Ešte vo štvrtok pritom Sarri sebavedomo vyhlásil, že v piatok to nebude jeho posledný zápas ako kouča Juve ani v prípade, ak by klub s Lyonom vypadol. Opak je napokon pravdou."Futbalový klub Juventus informuje, že Maurizio Sarri bol uvoľnený z postup tréner prvého tímu. Chceme sa mu poďakovať za to, že pomohol napísať ďalšiu kapitolu v histórii Juventusu tým, že sme deviatykrát za sebou získali taliansky titul," uviedlo vedenie Juventusu na svojom webe.Už istý čas sa v Taliansku špekuluje o možnom Sarriho nástupcovi. Médiá uvádzajú, že Juventus je v kontakte s viacerými potenciálnymi nástupcami Sarriho.Na prvom mieste sa spomínalo meno Zinedina Zidana , ale toho Real Madrid na 100 percent neuvoľní. Klub tiež mal rokovať s Mauriciom Pochettinom , Simonem Inzaghim, Lucianom Spallettim aj Gianom Pierom Gasperinim.Na odchode z Juventusu je údajne aj roky nedotknuteľný český viceprezident a niekdajší skvelý futbalista Pavel Nedvěd. Prezident klubu Andrea Agnelli mu mal vyčítať, že vyhnal trénera Massimiliana Allegriho a lobboval za Sarriho, ktorý preferuje nudný futbal.V Juventuse už údajne majú aj náhradu za Nedvěda. Legendárny brankár Gianluigi Buffon by sa v 42 rokoch mal posunúť z bránky na post viceprezidenta.