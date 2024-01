Škriniar v Katare úspešne podstúpil operáciu zraneného členka, dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa

Predčasne skončená sezóna

„Želáme rýchle zotavenie"

9.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar z francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain sa v katarskej Dauhe podrobil úspešnej operácii členka.Parížsky klub o tom informoval v pondelok večer prostredníctvom platformy X. Škriniara teraz čaká niekoľko dní pokoj na lôžku a následne začne s rekonvalescenciou.Škriniar sa zranil v minulotýždňovom stredajšom súboji o národný Superpohár, z víťazného duelu proti Toulouse (2:0) sa z ihriska porúčal v 71. minúte. Spôsobil si silný výron a jeho členok sa poškodil natoľko, že mu ho museli dať dokopy chirurgovia.Vo francúzskych médiách sa pred niekoľkými dňami objavili správy, že pre Škriniara sa sezóna možno predčasne skončila a mohol by prísť aj o majstrovstvá Európy v Nemecku, ktoré sa uskutočnia od 14. júna do 14. júla.Nové informácie však hovoria o absencii v trvaní týždňov, ktoré ho asi pripravia o osemfinále Ligy majstrov proti španielskemu Realu Sociedad San Sebastián koncom februára a v úvode marca. PSG neinformoval o možnej dĺžke Škriniarovej absencie.Aj Slovenský futbalový zväz (SFZ) na sociálnych sieťach zverejnil fotografiu kapitána slovenskej reprezentácie z nemocničnej postele a doplnil: „Želáme rýchle zotavenie."Slovenský bek prišiel do francúzskej metropoly v lete 2023 po pôsobení v talianskom Interi Miláno . Keďže tréner Luis Enrique nemá v strede defenzívy k dispozícii ani Presnela Kimpembeho, ktorý sa zotavuje z operácie achilovky, parížsky klub možno v januári „zaloví" na prestupovom trhu.