Varga na Rely Dakar výrazne zaostal a prišiel o post lídra, Svitko figuruje na 16. priečke

9.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský reprezentant Juraj Varga v utorok prišiel o pozíciu lídra celkového poradia štvrkolkárov na prestížnej Rely Dakar v Saudskej Arábii.Po pondelkovej 3. etape bol prvý, no v utorkovej štvrtej výraznejšie zaostal za prenasledovateľmi. Klasifikovali ho až na 5. priečke s mankom viac ako 46 minút na víťazného Argentínčana Manuela Andújara , pred ktorým mal po pondelku náskok iba 81 sekúnd. V priebežnej klasifikácii klesol Varga až na 4. pozíciu, na Andújara stráca cez 45 minút.Argentínsky pretekár v utorok triumfoval o 32 sekúnd pred Francúzom Alexandrem Giroudom , v celkovom poradí má pred ním náskok cez 21 minút.Tretí je priebežne Brazílčan Marcelo Madeiros (+24:07 min). Varga má pred piaty Litovčanom Laisvydasom Kanciusom rezervu cez 50 minút.V utorok jazdci absolvovali 631 km, z nich bolo 299 meraných úsekov. Do cieľa štvrtej etapy prišiel už aj motocyklista Štefan Svitko a v poradí figuruje v druhej desiatke zatiaľ na 16. priečke.Za utorkovým víťazom Čiľanom Josém Ignaciom Cornejom zaostal o 15 minút a 40 sekúnd, v priebežnej klasifikácii klesol z 13. na 15. stupienok.V úvode etapy bol slovenský jazdec medzi najlepšími, no o lepší výsledok ho potom pripravila navigačná chybička. Novým lídrom poradia je práve víťaz utorkovej etapy, na ktorého Slovák stráca takmer 56 minút.Doterajší prvý muž klasifikácie Ross Branch z Botswany finišoval v utorok štvrtý a v celkovom poradí klesol na druhý post, za Čiľanom zaostáva o 75 sekúnd.V súťaži automobilov sa na čele poradia udržal domáci jazdec Yazeed Al-Rahji . V 4. etape skončil druhý so stratou 68 sekúnd na Francúza Sébastien Loeba a o 82 sekúnd pred obhajcom prvenstva Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom Al-Rahji v celkovej klasifikácii vedie už o viac ako štyri minúty pred Španielom Carlosom Sainzom , na tretiu priečku sa posunul Al-Attiyah.Na stredu organizátori pripravili etapu dlhú 727 km, z nich bude len 118 km meraných úsekov.